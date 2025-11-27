中國昔最大建商萬科首次尋求債券展期 A股殺至17年新低 債券價格崩3成

在要求債券展期的文件披露後，萬科2027年到期的美元債券報價應聲重挫28.3%。（圖片來源／萬科官網）

《路透》報導，中國昔日最大建商萬科周三晚間提交的文件顯示，該公司將尋求一筆債券持有人批准，延期償還20億元人民幣（約2.826億美元）的中國境內債券。

外界推測此舉可能引發金融和房地產市場新一輪的動盪，也令市場擔憂北京政府是否會願意出手紓困。

市場擔憂北京政府是否願意出手紓困萬科

萬科是具有國資背景的房地產開發商，這次要求債券展期償付，尚屬第一次，萬科在中國各大城市擁有眾多建設項目，是家喻戶曉的品牌。

該筆債券將於12月15日到期，債券持有人定於12月10日舉行會議，文件未提供展延條款的細節。

萬科還有另一筆37億元人民幣的債券將於12月28日到期。其下一筆美元債券將於2027年11月到期。

周三早些時候，萬科債券價格大幅下跌，此前媒體暗示該公司可能進行債務重組，這再次引發人們擔憂政府是否會進一步支持深陷財務危機的房地產業者。

萬科多筆人民幣債券周三（11月26日）盤中跌幅超過20%，部分債券跌幅超過30%，導致深圳證券交易所暫停該公司7筆債券的交易。

萬科多筆人民幣債券周三跌幅超過20%

截至周三收盤為止，萬科將於2027年3月到期的人民幣債券交易價格僅為面額的55%，低於開盤時的80，跌幅高達35%。

萬科的股價也跳水，在香港上市的股價周四（11月27日）盤中下挫4.9%，報3.69元港幣， 創1年多新低，周三收盤下挫6.28%報港幣3.88元。在中國上市的A股盤中下挫5.43%，報5.57元人民幣，創下2008年來的17年新低。

Duration Finance的數據顯示，在債券持有人會議文件提交後，萬科2027年到期的美元債券報價為每美元39.748美分，較當日早些時候的42.5美分下跌6.5%，比周二的55.4美分重挫28.3%。

北京指示深圳市府要萬科債務重組

周二，財經媒體Octus報導稱，北京方面已初步指示深圳政府（萬科總部所在地）考慮採用「市場化方式」處理這家開發商的債務。Octus引述消息人士的話稱，「市場化方式」是債務重組的委婉說法。兩名知情人士告訴路透，國營企業中國國際金融公司（中金公司）已被聘請評估萬科的債務。

其中一位消息人士稱，債務重組是這家投資銀行幾周前提交給中央政府的內部報告當中提出的方案之一。另外，財經媒體REDD於周三率先報導中金公司的介入。

實際上，自新冠疫情爆發以來，中國家庭和企業信心疲軟導致的通縮壓力持續存在，其中以房地產市場特別慘淡。

10月份新屋月筆下跌0.5%，跌幅較前月擴大，並創下去年10月以來最大單月跌幅；年比續跌2.2%，標普全球評級表示，市場仍在下探底部。

中國一線城市房價跌跌不休

中古屋跌更多，10月份，中國70個城市的房價跌勢加劇，跌幅為一年來最大。即使在傳統的「金九銀十」旺季，上海和北京等一線城市也是以量價齊跌收場。

根據中國國家統計局數據，10月，在中國70個大中城市新建商品住宅均價月比下跌0.45%，創一年來最大跌幅。二手住宅均價月比下降0.66%，創13個月以來最大跌幅。

一線城市房價的跌幅尤為明顯。其中，中古屋價格全面下跌，與去年同期相比，北京下跌4.7%，上海下滑3.4%，廣州和深圳分別下降6.4%和3.3%。

有分析認為，隨著中國經濟下行、資產縮水，市場流動性瀕臨枯竭，中國房地產市場正陷入前所未有的困境。

(原始連結)





