「中國星巴克」強勢登台？龔明鑫透露將查核這些項目

瑞幸咖啡將強勢登台，經長龔明鑫透露，將去查核投資是否合規。圖為上海瑞幸咖啡門市。路透社



媒體報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將強勢登台，由順昱控股公司以品牌代理方式引進。經濟部長龔明鑫今（27）日表示，經濟部未禁止中國餐飲業來台投資，但無論其是由瑞幸咖啡母公司來台投資，或是國內業者代理，都要符合法令規範並做申請，經濟部會密切注意該投資案是否符合相關規範。

龔明鑫今天主持經濟部部務會議，他會前受訪時被問及中國瑞幸咖啡來台展店，經濟部是否已了解其背後資金來源。

龔明鑫表示，沒有禁止陸資來台投資餐飲業，依法可來台投資，但關鍵是要「申請」，若為中國母公司來台灣設立分店、子公司，都要依規定申請。若以代理形式來台，也會有代理相關規範，會密切注意是否符合法令規範。

另外，若採代理方式，台灣總代理商照理會支付一筆代理費用給品牌廠商，經濟部會去瞭解查核其資金來源，以及實際運作狀況是否符合法令規定。

廣告 廣告

是否擔心瑞幸咖啡強勢登台，會排擠現有咖啡業者的商機？龔明鑫重申，若瑞幸咖啡已符合法律規範，會尊重其商業行為，台灣本是開放市場，全球的餐飲業，諸如日本料理、美國的Starbucks、麥當勞都有來台投資；但一切的前提是要符合相關法律規定。

針對代理商順昱控股公司官網已呈現瑞幸咖啡的字樣跟標誌，經濟部是否已主動了解？龔明鑫表示，待有真正營業事實後，會去瞭解其實際營運狀況，包括智慧財產權的授權狀況。

根據智慧局日前公布今年上半年商標統計，瑞幸咖啡早在2019年就首次來台申請商標，當年申請商標案6件；之後在2011年至2024年期間皆未申請，外界推測瑞幸中斷申請商標，或與疫情期間陷入財務困頓有關；直到今年第2季再次來台申請商標30件，居外國人申請商標量排名第5。

瑞幸咖啡2018年正式開業，公司註冊在開曼群島，營運總部位在福建廈門；2019年5月在美國納斯達克申請上市，但涉財務造假及詐欺事件，2020年7月停止交易後下市。之後歷經財務重整並引進新投資人後，最終起死回升並開始積極拓展海外市場。

更多太報報導

「中國星巴克」瑞幸咖啡強勢登台？經濟部回應了

「星巴克殺手」來台灣了！瑞幸咖啡傳下月展店 首站插旗南京復興商圈

陸資在台註冊商標不落後！茶顏悅色、瑞幸咖啡進榜外國人前10大