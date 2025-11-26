「中國星巴克」瑞幸咖啡強勢登台？經濟部回應了

媒體報導有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡12月將強勢登台，但經濟部已否認 ；圖為北京瑞幸咖啡分店。路透社



經濟部今天表示，有關網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月將強勢登台的報導，經查經濟部並無核准中國瑞幸咖啡來台投資。

經濟部也說，據媒體報導，104人力網站相關門市的徵才廣告，是由順昱控股股份有限公司刊登。據公司登記資料顯示，順昱控股股份有限公司為純台資公司，2025年9月19日剛完成設立登記，資本額台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

至於順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

據《三立新聞網》報導，中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）正式插旗台灣，首家門市選在台北南京復興商圈，地點正對兄弟飯店、環亞百貨，為北市最繁忙的商務戰區，外牆也已貼上「誠徵咖啡師」的公告。驚人的是，首家店就緊鄰星巴克。

