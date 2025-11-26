「中國星巴克」瑞幸咖啡登台？ 經部：未核准來台投資

台北市 / 綜合報導

咖啡市場競爭升溫！在台灣穩坐連鎖咖啡龍頭的星巴克，如今恐怕迎來強勢挑戰。有消息傳出，中國市占第一的咖啡品牌「瑞幸咖啡」，將在12月插旗台灣。實際來到現場，雖然鐵門深鎖但確實傳來施工聲。不過對此經濟部回應，並無核准瑞幸來台投資。

品牌廣告說：「每天的幸運，從一杯瑞幸開始。」全球品牌代言人不只有神仙姊姊劉亦菲，影壇新生代代表劉昊然也來助陣，瑞幸咖啡在台知名度不高，但在中國坐擁龐大消費族群，有消息傳出品牌將在12月進軍台灣，記者盧怡撰說：「現場鐵門拉下來的這邊，就是瑞幸咖啡傳聞要來台灣開的首間店面了，您可以看到現場『人才招募令』已經貼了出來，而且位置很特別，緊鄰星巴克，較勁意味濃厚。」

現場鐵門拉下來的這邊，就是瑞幸咖啡傳聞要來台灣開的首間店面了，您可以看到現場「人才招募令」已經貼了出來，而且位置很特別緊鄰星巴克較勁意味濃厚，星巴克在台布局，位居連鎖咖啡品牌第一，但瑞幸實力不容小覷，2017年成立雖然歷經財務危機卻成功翻盤，2023年在中國的表現成功超越星巴克，當地門市數量逼近3萬家，整體市占在2024年超過全體兩成，憑藉口味多親民價格以及鎖定外帶族群，晉升中國龍頭品牌。

專家認為瑞幸來台比起星巴克，這群人反而更要繃緊神經，行銷專家唐源駿說：「瑞幸走的便宜，甚至是外帶的這個形式，比較容易衝擊到的是一般的超商咖啡，甚至是所謂CAMA的咖啡，那在路易莎的同時，因為價格帶的位置比較相近，所以從某個角度裡面，(路易莎)也有可能成為第一排海嘯的衝擊品牌。」

但回顧過去國外品牌來台策略，來自日本的Percentage Arabica，選址象山中山等高端消費或年輕族群聚集地，瑞幸卻反而以南京復興商圈下手，專家認為高機率是依據品牌定位，鎖定上班族人潮與外帶需求，但這品牌真的要來了嗎？

經濟部回應並無核准瑞幸來台投資，代理商順昱控股也是純台資公司，是否涉有中資疑慮將持續關注，瑞幸是否強勢登台目前還是未知數，但若正式插旗台灣咖啡版圖恐掀劇烈變動。

