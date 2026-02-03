中國春節連假赴韓人數預估達25萬人 南韓首度超車日本成中客首選

中國春節期間的赴韓旅客人數預計超越日本。圖為2月2日，首爾知名景點、朝鮮王朝王宮景福宮的「守門將」交接儀式。（美聯社）





隨著中國限制人民避免赴日旅遊，中國在春節9天連假期間（2月15日至2月23日）前往南韓觀光的人數可能激增，甚至中客赴韓的人數將首次超越日本，成為中客海外旅遊的首選。

中國人民避免赴日 為何南韓成首選？

東亞日報報導，行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk）的最新分析預測，春節期間前往南韓的中客可能會比前一年增加約52%，達到23萬至25萬人次。新浪財經2日報導，如此南韓將超越日本，成為中國遊客出境旅遊的首選目的地，這也將是新冠疫情以來的首次。

除了日本首相高市早苗的台灣有事論導致中國祭出報復措施之外，南韓總統李在明與中國國家主席習近平1月初的會面，也讓中韓關係更加緊密，這為中客海外旅遊打開了一道窗口。此外，南韓政府去年9月29日實施的3人以上中國團客赴韓免簽的政策，也對中客赴韓有推波助瀾的效果。

朝鮮半島問題專門雜誌《Korea‧Report》創刊人兼總編輯、兩韓專家邊真一指出，以美妝與生活用品為中心，南韓作為「短期且經濟實惠的旅遊目的地」的觀念正在年輕族群中迅速傳播，南韓娛樂與影視相關消費的擴張，也正推高他國旅客的遊韓需求。

領事加班拼簽證 中韓航班熱騰騰

駐中國南韓大使館數據顯示，在全國範圍內，1月份中國政府共簽發了10萬8,337件赴韓簽證，比去年同期大增80％。駐紮在北京、天津等地的南韓大使館就簽發了2萬1,098件，比去年同期增加85%。平均每日處理的案件數量超過千件，大使館的領事部每天都在加班。

南韓機場管理公司「韓國空港公社」（한국공항공사）資料顯示，去年12月南韓至中國航線的航班​​數量為1,003架次，是年間最高峰期7月的9成水準。機艙客座率達到85.2%，超過了旺季平均水準，也遠高於韓中航線一般約75％的平均水準。

2023年赴韓中客人次約為201萬人、2024年488萬人、2025年578萬人，預計今年將進一步超過去年的數字。中國外交部發言人林劍2日在記者會表示：「不斷提升中韓人員往來便利化的水準，有利於增進兩國民眾彼此的了解和交流。中方也歡迎廣大韓國朋友春節期間來中國過年。」

