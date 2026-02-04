中國春聯全是馬份? 《哈利波特》反派意外諧音成馬年迎福新寵

農曆馬年將近，中國多地春節裝飾出現《哈利波特》角色跩哥・馬份的形象，因中文音譯諧音「馬」「福」被視為象徵好運。 圖：翻攝自 X @China__Focu

[Newtalk新聞] 農曆馬年將至，中國多地年節裝飾的春聯與揮春上，不再只是傳統的吉祥字句，還出現了《哈利波特》系列中反派角色跩哥・馬份（Draco Malfoy）的肖像，引發網路熱議。

近期中國社群平台流傳許多影片與照片，民眾在張貼紅色春聯時，搭配的並非傳統圖樣，而是馬份標誌性的金髮與笑容。河南省中部一家購物中心，甚至懸掛起以馬份為主角的電子春節對聯橫幅，成為當地討論焦點。

實際上，這股現象源於名字的諧音巧合。「Malfoy」在中國的中文音譯中為「馬爾福」，其中「馬」對應生肖馬，「福」則象徵福氣，合起來聽來有「馬到福來」之意，因此被部分網友視為新年好兆頭。

在小紅書、抖音等平台上，有用戶分享將印有馬份形象的紅色方形揮春送給同事，或貼在家中冰箱上，相關貼文獲得大量互動與按讚。有網友留言稱這種結合流行文化與傳統節慶的創意「太有才了」。

農歷馬年將於 2 月 17 日正式展開，象徵蛇年的結束。巧合的是，蛇正是《哈利波特》中馬份所屬的史萊哲林學院的象徵，也被不少粉絲認為與馬份角色形象相符。

《哈利波特》系列長年在中國擁有廣大粉絲。中國官方媒體曾指出，早在 2007 年最終集出版前，中文譯本銷量已接近 1,000 萬冊。2020 年首部電影推出修復版重映時，也在中國票房創下約 2,760 萬美元的成績。

飾演馬份的英國演員湯姆・費爾頓（Tom Felton）近日也注意到這波跨界熱潮，並在社群平台分享一張中國購物中心懸掛大型馬份形象橫幅的照片，間接為這場文化現象增添話題。

隨著熱度升溫，也有商家嗅到商機，在中國電商平台販售相關春聯與海報。有拼多多消費者留言表示「福已到」，甚至寫下「少爺，請替我在 2026 年帶來好運」等玩笑式祝福語。

