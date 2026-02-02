中國春運今啟動 估逾95億人次跨區流動

年度地表最大人口移動——中國春運2日正式起跑。

中國央視主播表示，「交通部門提前準備，應對未來40天95億人次的跨區域人員流動。」

春運年年有，但預估今（2026）年出行人數特別多，自2月2日開始到3月13日結束、40天內有95億人次流動、破紀錄，讓相關部門壓力倍增。

為滿足旅客，火車加大運輸力度，單日最高可安排超過1.4萬列，不過今年公路才是決戰場。

中國發改委副主任李春臨說：「從出行方式看，自駕出行規模高位運行，現在流行父母到子女家過年，就是常說的『反向春運』、『先回家、再出遊』，先回到家裡在出去旅遊去等，成為近年的新趨勢。」

陸上移動量驚人，空中也沒倖免，春運民航單日航班加開5%、達1萬9400架次，但總是人算不如天算。

中國氣象局發言人王亞偉表示，「具體來說，在大家集中返鄉的2月2日到14日，我國將會有兩股冷空氣，影響北方、華東、華中以及西南部分地區。」

專家警告，人流、車流太密集，若碰上極端天氣來亂，極容易產生骨牌效應，不同運輸方式會交相拖累、風險疊加，換句話說，春運大考恐怕是一年難過一年。