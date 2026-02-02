中國春運開始預計95億人次流動 專家預警風險增

（中央社台北2日電）被稱為「地表最大規模人口遷徙」的中國春運今天開始，官方預計會有創紀錄的95億人次跨區流動。有中國專家表示，春運正面臨「人口流動高峰、惡劣天氣與基礎設施高負荷」的三重疊加風險，呼籲當局要提早準備應對。

中國2026年春運於2月2日開始，3月13日結束，為期40天。中國官方此前公布，預計春運期間全社會跨區域人員流動量將達到95億人次，創下歷史新高。

澎湃新聞今天報導，中國農業大學人文與發展學院公共管理與發展系主任、副教授孔鋒表示，春運是中國年度規模最大的人口遷徙活動，正面臨「人口流動高峰、惡劣天氣與基礎設施高負荷」的三重疊加風險。

孔鋒表示，今年春運期間，不同地區的災害風險有不同特徵，如北方需警惕低溫雨雪冰凍天氣。當氣溫降至冰點以下，路面積雪極易形成堅硬的「冰殼」，嚴重威脅行車安全。去年春運的首輪寒潮曾導致全國142條高速公路通行受到影響。

他表示，南方的風險則更為多樣。大霧，尤其是突發性團霧，能見度驟降，是高速公路的重大隱患。更需警惕的是持續性降雨引發的地質災害。2024年廣東梅大高速公路塌方事故，便是由極端降雨導致路基軟化引致。南方特有的凍雨天氣危害極大，雨水接觸物體表面瞬間結冰，形成的「雨淞」能壓垮電線、覆蓋路面，引發一系列次生災害。

孔鋒表示，春運人流、車流極度密集，極易產生「多米諾骨牌」效應，即一種交通方式中斷會迅速將壓力傳導至其他方式。一些山區路段、橋梁隧道、鐵路道岔等關鍵節點，在惡劣天氣衝擊下會顯得特別脆弱。

孔鋒認為，要面對這些風險，必須轉變傳統應對單一災難的思路，構建全鏈條的綜合防範體系。首要是強化源頭預防和精準預警，其他措施包括在易結冰的省際交界、山區路段提前儲備融雪劑、防滑料，部署除冰設備和應急隊伍；必須完善交通、公安、氣象等多部門的聯勤聯動機制。相鄰省份也需建立聯防聯控，確保跨區域主幹道的暢通。（編輯:陳鎧妤/廖文綺）1150202