中國春運開跑！ 「地表最大」人口移動 逾95億人次

中國春運又被稱為是地表上最大規模的人口移動，今年預計將有95億流動人次，大量返鄉車潮擠上高速公路，交通瞬間癱瘓，亂象頻傳。有民眾表示本來從浙江開到貴州大約16個小時的車程，現在得開兩倍以上的時間，對精神體力都是極大的考驗。

距離農曆新年只剩不到兩個星期，一年一度地表上最大的規模人口移動已經正式開始，密密麻麻的車湧上高速公路，畫面相當壯觀，今年春運預計將有95億流動人次，而第一批準備返鄉過年的中國民眾，開車上路果不其然塞的一蹋糊塗。

中國民眾：「（堵車）最嚴重那個路段，好像是長24公里，（堵了）六個半小時那段。」

有中國民眾從浙江出發前往貴州，預計16個小時的車程，整整開了兩倍以上，不僅得在車上過夜，還得在車上簡單烹飪。中國民眾：「車上帶有煤氣罐，還有麵條之類的，（平常）16個小時就到了，這一趟跑了30幾個小時。」

開車開到頭昏眼花，想找個休息站休息，同樣大排長龍，沒想到在廣州，有一名國二男學生選擇乾脆背上行囊，徒步返家。當事男同學：「行李總共的話應該有十幾斤吧，除了那個包有點壓肩外，感覺不是很重。」

小小的身體大大的行李，少年把家當用紅繩，綁了起來背在身上，總重將近10公斤，不過看少年步伐有力，動作熟練似乎不是第一次這樣做。男同學母親：「自己在家裡的話，他有做一些（打包）模擬。」

原來少年是黃埔軍校紀念中學的學生，揹著行李徒步返家，是他計畫很久的獨立挑戰，這次沉甸甸的行囊，引發眾人關注，也讓人大讚少年勇氣可嘉。

