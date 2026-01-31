「中國是仇人不是親人」 翁達瑞作圖表反擊鄭麗文

即時中心／張英傑報導

國民黨主席鄭麗文日前聲稱，「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，引發外界側目！對此，旅美教授翁達瑞特地在社群平台發文，還做了圖表，說要「幫鄭麗文醒腦」。





翁達瑞指出，鄭麗文的認知錯誤，就是把兩個不相干的名詞當成對照的選擇。恩人與親人是兩個不同的概念，不能當成對照的選擇。若要選擇，恩人的對照是仇人；親人的對照是遠人。

接著，翁達瑞以圖表說明，把「恩、仇」與「親、遠」兩個對照選擇合在一起，就會產生四個組合：恩人／親人、仇人／親人、恩人／遠人、仇人／遠人。

他說明，4者當中，最優的選擇是恩人／親人，但因為空白沒得選。次優的選擇是恩人／遠人，也就是美國。因為最優的選擇不存在，美國就成為首選；仇人越遠越好，所以次劣的選擇就是仇人／遠人，但因為空白沒得選。最劣的選擇就是仇人／親人，也就是中國，千萬不能選。

同時，翁達瑞說，鄭麗文把「恩人」與「親人」當成兩個對照的選擇，忽略了「恩、仇」與「親、遠」的選擇，於是得到美國與中國可以兩邊選的結論。根據完整的分析，鄭麗文應該有4個選擇組合，美國是次優的選擇，中國則是最劣的選擇；如果鄭麗文頭腦清醒，她的選擇是「恩人／遠人」的美國，絕對不會是「仇人／親人」的中國。

最後，翁達瑞說，不論鄭麗文是頭腦不清楚，或故意裝傻帶風向，都需要有人幫她醒腦，希望看到這篇醒腦文之後，鄭麗文不要再「恩、仇」不分，把台灣送進火坑。





原文出處：快新聞／「中國是仇人不是親人」 翁達瑞作圖表打臉鄭麗文

