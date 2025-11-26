中國是外國？謝志偉：中國是武力威脅台灣的「敵國」

謝志偉稱中國是敵國。資料照 侯柏青攝



內政部長劉世芳稱兩岸分屬兩個不同國籍說法，引發討論。駐歐盟代表謝志偉認為，視武力威脅台灣的中國為「外國」不恰當，因為它根本是「敵國」。

國民黨質疑劉世芳把國籍法中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，讓台灣陷入更大風險。劉世芳說，國籍法針對中華民國以外的任何國家，都以同樣規定處理，如果特別把某一個國家或地區修法排除，才有點像是標籤化處理。

謝志偉今在臉書發文，連一向被視為對台灣議題較為保守的歐盟成員國西班牙之國會衆議會都早於2022年10月就通過了關注「台灣海峽緊張局勢」決議案，反對任何破壞台海現狀之單邊行動了。台灣還有人能對當下中國武力威脅台灣的事實視而不見嗎？依現在進行式來看，視大陸/中華人民共和國為台灣的「外國」，的確是不恰當，因為它根本是「敵國」。

謝志偉說，否認「大陸/中華人民共和國」是個「國家」，那是你家的事，但是否認對準台灣的飛彈、槍炮是「武器」，那就是我們的事了。

