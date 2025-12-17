「中國是日本重要鄰國！」高市早苗最新表態：雙方有疑慮溝通才顯得重要

日本首相高市早苗於今（17）日傍晚在臨時國會閉幕後，於首相官邸召開記者會。針對外界關注的日中關係與台海局勢，高市早苗明確表示，中國對日本而言是「重要的鄰國」，有必要建構建設性且穩定的關係，但也坦言兩國間存在包含經濟安保在內的安全保障隱憂。

不過，針對她先前在國會答詢時曾提及「台灣有事」可能演變為日本的「存立危機事態」，高市早苗在記者會上強調，這並未改變日本政府的一貫立場，未來將透過各種層級，向中國及國際社會堅韌地進行說明。

廣告 廣告

關於中日關係的未來發展，高市早苗指出，正因為雙方之間存在疑慮與課題，溝通才顯得更為重要。她重申日本對於包括首腦層級在內的各層級對話持開放態度，希望透過坦率的對話，全面推進「戰略互惠關係」，並將在持續與中方溝通的同時，從國家利益的角度做出適當應對。此外，針對日美同盟，她透露已透過電話與美國總統川普建立信賴關係，並希望能盡早舉行日美首腦會談。

回顧就任首相後的兩個月，高市早苗表示政府以應對物價高漲為最優先事項。隨著臨時國會閉幕，總額達18.3兆日圓的2025年度（令和7年度）補正預算案也順利通過，規模創下歷史新高。其中約8.9兆日圓用於物價對策，高市舉例，若以標準的一家四口家庭計算，透過水電費補助及各項津貼，預估每年可獲得超過8萬日圓的支援。她認為這份預算為實現政權目標的「強大的經濟」與「強大的外交與安保」確立了方向。

在內政與經濟政策方面，高市早苗重申其「負責任的積極財政」理念，強調日本目前不應採取過度緊縮政策導致國力衰退，而是要透過積極財政來增強國力。她承諾將在2026年夏季前，針對AI、半導體等17個戰略領域制定官民投資路徑圖。至於防衛費增額的財源問題，她表示正與執政黨稅制調查會討論，目標是達成「不增加家庭新負擔」的解決方案。

此外，面對媒體詢問是否考慮解散眾議院，高市早苗直言「要做的事情堆積如山，沒有閒暇考慮解散」，強調將加速落實各項政策。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

