中國是盟友? 川普才簽台灣保護法案 貝森特隔天就「打圓場」這麼說…..

美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國總統川普當地時間 2 日才簽署了《台灣保證落實法案》，一天之後，美國財政部長貝森特就出來試圖「打圓場」。

當地時間 3 日，在《紐約時報》舉辦的政經類論壇「交易錄峰會」（DealBook Summit）上，當被問及美方一些人士對川普政府在台灣問題上長期奉行「戰略模糊政策」感到擔憂時，貝森特這樣回答：「美國是中國的盟友，兩國關係保持不變。（The United States is an ally of China. The relationship remains unchanged.）」

香港《南華早報》今 ( 4 ) 日報導認為，貝森特的這番發言，是試圖進一步緩和中美之間在有關台灣問題上的緊張局勢。

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》。（圖為示意圖） 圖：達志影像／美聯社（資料照）

不過，在這場「交易錄峰會」上，現場主持人沒等貝森特說完就立即追問 : 「（盟友）不是台灣？（Not Taiwan？）」

對此，貝森特第一時間甚至說了句「對不起」，表示沒有聽清問題，又補充宣稱 :「美台關係保持不變」。此外，貝森特在現場拒絕回答如果中國大陸對台灣動用武力，美國是否會出手相助，並稱這個問題是「假設性的」。

自今年 1 月重返白宮以來，川普一直避免明確表態是否會動用武力保護台灣，同時他也施壓台灣增加軍事費用，要求最高可達其 GDP 的 10%。

《南華早報》 報導稱，川普已經同中方達成了「貿易休戰」，而這個奉行「美國優先」政策的總統，多次指責台灣破壞了美國晶片產業。

台灣的護國神山台積電在美國的「積極敦促」下，已到美國設廠。 圖：shutterstock

目前，在貿易談判仍在繼續的情況下，川普已對台灣的進口商品加征 20% 的關稅，並正考慮對進口半導體加征高額關稅，試圖將先進晶片製造業務帶回美國。

當地時間 3 日，貝森特也警告稱 : 「全球經濟的單點故障風險可能來自台灣的晶片供應中斷」。

一些美國分析人士擔心，如果美國實現晶片製造的自給自足，台灣在美國外交政策「戰略價值」戰略價值將會降低。然而，貝森特駁斥了這種觀點。

「這就像說，如果我買了保險……我的房子著火的可能性是會增加還是減少？降低風險並不意味著改變了什麼。」他說。

根據《路透社》引述兩名貿易消息人士稱，中國國營企業中糧集團採購了 3批美國大豆。 圖 : 翻攝自club.kdslife.com

《南華早報》提到，在中美元首釜山峰會後，有消息稱，中方承諾在經歷了數月的貿易摩擦後恢復購買美國大豆，並解除對某些稀土金屬和關鍵礦產的出口管制，這些礦產對美國發展其國內晶片製造業至關重要。

貝森特宣稱，中方正按計劃履行其承諾，包括購買 1,200 萬噸大豆，他確認這部分交易將於 2026 年 2 月完成。然而，中方尚未確認美方所稱的這一大豆採購數量。此外，儘管中方已解除部分稀土出口限制，但兩國間關於稀土的正式協議尚未最終敲定。

「我可以肯定地說，中國正按計劃履行協議的每一項內容。」貝森特當天仍然自信地說道。

