中國是親人？她轟鄭麗文：先把黨徽十二芒星改成五星再來講！

國民黨黨主席鄭麗文28日在中常會表示「不需要在美中之間選擇」，她說，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」，引發議論；政治評論員吳靜怡就質疑，如果中共不會骨肉相殘，為何飛彈還對著台灣？鄭麗文主席應該先把黨徽十二芒星改成五星再來講！

吳靜怡說，鄭麗文身為女性領導人，怎麼能合理化一位用言語逼迫、行動威脅的家暴者？

她指出，鄭麗文公開表示「美國是恩人，中國是親人」、「骨肉不會相殘」，這絕對是對國民黨黨史、對中華民國歷史、甚至對台灣現實安全處境的全面否認，中華民國為何會到台灣？豈不就是國共內戰的骨肉相殘嗎？忘記歷史的人，注定會重蹈覆轍。

如果中國共產黨真的是「親人」，那為什麼解放軍的飛彈至今仍然對準台灣？吳靜怡表示，中國不但沒有放棄對台動武，還在《反分裂國家法》中明文授權「非和平手段」，每年以軍機、軍艦包圍台灣，公開宣稱統一是必須完成的任務，鄭麗文身為國民黨的黨主席，應該要先把自家黨徽改一改，把那象徵革命、反極權、反共產專政的白日十二芒星改成五星旗的五星，如果連國民黨自己都不做的事，為什麼要其他人選擇相信？你們可以先拋棄中華民國、放棄美國護照和資產，李彥秀、柯志恩都可以舉家示範起來，不然講再多都是放屁。

吳靜怡也表示，鄭麗文是當代新女性，怎麼會相信一位獨裁家暴者的愛呢？要台灣人嫁給這種人，豈不就像是把台灣人送去餵鱷魚，而她真正期待的，是希望自己最後才被吃掉吧！

鄭麗文如果是韓國瑜口中的童話故事，那麼角色應該是送毒蘋果給台灣人的惡皇后吧！吳靜怡怒轟，少在那邊玷污我的白雪公主。

