中國晶片產能2029年會超越台灣？專家憂：全球恐將依賴「中國白菜價晶片」

根據研究機構IDC（國際數據資訊公司）預測到2029年全球半導體產能分布，美國佔8%、歐盟3%、中國37%、韓國9%、日本3%、東盟4%、台灣則是35%，台灣晶片霸主地位恐將動搖。對此，青輝半導體總經理葉國光在節目《論政天下》表示，這個預測滿準的，但如果以細節來講，中國37%產能中約有30%以上是成熟製程。此外，可以發現全球90%的產能都集中在東亞，而這些地區有一個共同特徵「都是拿筷子的」，他幽默說道，以前晶片還沒有那麼自動化，要夾晶片還真的要有一點技巧，所以跟夾筷子有點像。

廣告 廣告

葉國光說明，目前中國總共有45座12吋晶圓廠，若加上8吋晶圓廠可能超過100座，整個中國在蓋晶圓廠速度非常快，這45座當然有些產能還沒有開出，有些已經開出來了，整個45座晶圓廠全部開出來後，假定是2029年，肯定這個產能是全世界最大的，所以超越台灣合理。

節目主持人烏凌翔提到，不要以為8吋廠就落後，因為部分第三類半導體晶圓其實8吋已屬先進。葉國光解釋，有些6吋或8吋晶圓主要用於功能性晶片，例如感測器、功率晶片或射頻晶片，這些晶片一般目前都是6吋、8吋，甚至4吋都有，所以如果加上這些的話，中國的產能可能是非常恐怖，至少100座晶圓廠。

焦點轉回台灣，烏凌翔說明台灣晶圓製造廠的分布，由北往南看，新北有南亞；桃園有美光；苗栗有力積電、華邦、台半、台積電、美光；台南則是台積電的重點部署區，包括Fab 14、Fab 18，以及正在興建的Fab 25；高雄則有美光和台積電正在擴建的Fab 20。烏凌翔指出，台灣雖然小，但晶圓廠還真不少，而且都是12吋的。

葉國光表示，如果跟中國比較起來，台灣的晶圓廠密度最高，所以台灣的晶圓廠為何競爭力那麼強，就因為它是一個生態鏈，可以看到台灣晶圓廠分布其實跟上海長三角地區很接近，而且規模很相當。他也提醒，目前台積電都是先進製程，其他幾家都是成熟製程，因此先進製程部分不需過度擔心，但成熟製程則面臨挑戰。

中國半導體內捲競爭恐衝擊台灣

葉國光示警，目前中國的晶圓廠已產生規模效應，如此可能會比台灣的優勢還更明顯，尤其是成熟製程，到時候他們會有內捲的競爭，內捲競爭到時候又會影響到台灣，所以台灣為什麼會有壓力，就是因為中國有內捲的關係。

烏凌翔提問，如果中國真的把成熟製程的晶片量大到變白菜價，全世界沒有任何一個國家能跟中國競爭時，它就壟斷了成熟製程晶片，接著會發生什麼事？葉國光回答，會發生全世界都要依賴中國白菜價的成熟製程晶片，部分公司可能面臨生存挑戰，以後也可能會看到中國公司來併購台灣公司，比如像之前富士康在中國加工組裝的廠，已經慢慢被中國做代工組裝的慢慢收購了。

更多風傳媒報導

