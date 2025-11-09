中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

黃男暈船美女公務員，遠從加拿大直奔新北市府堵人，被依《跟騷法》判處有期徒刑2月，得易科罰金。資料照片

長年旅居加拿大的中國籍男子黃星誠，今年2月起，持續透過社群軟體Instagram傳訊息給新北市府1名美女公務員A女傾訴愛慕之意，更在9月直接飛來台灣，直衝板橋市府大樓堵人，A女不堪其擾報警，黃男當場遭警方逮捕送辦，法院開庭審理時，他否認跟騷犯行，還辯稱「西方就很開放」，最終法官一審判處有期徒刑2月，得易科罰金。

據悉，黃男去年透過網路得知新北市府公務員A女的IG，從此對女方一見傾心，從2月開始陸續透過IG傳訊息給A女表達愛意，雖然每則訊息都寫得文情並茂，但A女卻深感其擾，在5月將對方封鎖，不料黃男愈挫愈勇，又創設新帳號持續傳訊騷擾，甚至在每則訊息前，都以「親愛的」稱呼A女。

廣告 廣告

9月12日，他為了一親芳澤，竟直接搭幾從加拿大來台，並直衝板橋新北市府大樓，到女方工作的單位想堵人，最後被A女同事擋下，但他不死心，仍持續在市府內逗留，最後對方不堪其擾，報警逮人，黃男被警方依《跟騷法》移送法辦。

新北地院開庭審理時，黃男矢口否跟騷，向法官辯稱，「我生活在西方，西方就很開放」，還稱聲分享的話語可能過度熱情，但認為自己是在為女方排憂解難，還直指對方並未明確拒絕，認為自己有機會，對於直衝市府大樓堵人的行為，自認是「促進城市交流」，並未抱持愛慕的心意去找A女。

A女則證稱，對方一開始都是傳送政治相關訊息，後來開始變成騷擾，從去年9月開始，持續至少8個月，對方幻想雙方是有互動、交往的聊天關係，還稱日後要到台灣與自己結婚，因為恐懼曾經封鎖對方，沒想到他又創新帳號持續私訊，但自己從未回覆對方訊息。

A女說，9月12日當天上午，同事羅女傳訊息告知自己不要走出辦公室，因為黃男從她IG照片上認出羅女，便直接走向對方表達要找自己，遭到婉拒並通報通報駐衛警後，原以為對方已經離開，沒想到直到午休時，仍看見黃男在市府電扶梯旁等候，因此才報警處理。

法官認為，A女從未回覆訊息、封鎖等行為，已明確對黃男表示拒絕接觸、聯繫，但黃男持續創設帳號、傳訊，違反A女意願甚為明確，而黃男傳訊訴說情感、想與對方共度一生等文句，對A女造成相當精神壓力，黃男所為已屬針對性實施具有反覆性、持續性之騷擾行為，逾越一般社交禮節及社會通念所能容忍之界限，因此對於黃男否認跟騷的辯解不足採信，因此依《跟騷法》跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／最恐怖跟騷犯！陸男暈船新北美女公務員 飛越北半球衝市府堵人送禮求見面

6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣

可愛爆擊請注意！「喵星人」入侵引擎室 暖警小心翼翼「抱緊處理」