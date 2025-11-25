中國暗示可對日本動武？ 東京震怒反擊 : 敵國條款說法「毫無事實根據」

中國常駐聯合國代表與駐日大使館相繼批評日本立場，甚至援引《聯合國憲章》中所謂「敵國條款」，宣稱中國及其他聯合國創始會員國在特定情況下有權對日動武；日本政府則強烈反駁相關說法「與事實不符」。

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在國會答辯提及「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，引發中日外交緊張持續升高。中國常駐聯合國代表與中國駐日大使館相繼批評日本立場，甚至援引《聯合國憲章》中所謂「敵國條款」，宣稱中國及其他聯合國創始會員國在特定情況下有權對日本採取軍事行動；日本政府則強烈反駁相關說法「與事實不符」。

日本官房長官木原稔今（25）日在記者會上回應有關中國駐日大使館的言論，表示「無法接受與事實不符的中方主張」。同日，日本內閣會議亦通過正式答辯書，強調高市早苗的國會表述並未代表政府立場出現改變，堅稱維持一貫政策方針。

爭議源自中國駐日大使館 21 日在社群平台X發文，援引《聯合國憲章》第 53 條、第 77 條及第 107 條，指出日本曾為二戰「敵國」，若日本介入台海局勢，可能被視為走向「侵略政策」，中國等創始會員國無需安理會授權即可採取軍事行動。此言論被日本視為罕見、且具挑釁性。

日本外務省於周日（23日）下午透過臉書發布聲明反擊，指出「舊敵對國家條款」早已失效。日本列舉，1995 年聯合國大會曾以壓倒性多數通過決議，認定相關條款已過時，中國當時亦投下贊成票；此外，2005 年聯合國世界峰會也由所有會員國領袖共同確認，應從憲章中刪除「敵對國家」表述，中國同樣參與該共識。外務省強調，中國聲稱「敵國條款依然有效」的解讀，不符合聯合國既有決定。

不過，日本也未否認一項法律上的灰色地帶：上述聯合國決議屬「建議性質」，並不具法律拘束力，要正式刪除相關條款仍須修訂《聯合國憲章》，程序複雜且尚未完成。這正是中國駐日大使館引用條文的核心理由。

除了雙邊外交交鋒，日本與中國在聯合國系統內也展開往返。針對中國常駐聯合國代表傅聰要求聯合國秘書長撤回高市答辯言論，日本常駐聯合國代表山崎和之已於周一（24 日）致函聯合國秘書長古特雷斯反駁中方立場，並由日本常駐代表團公開信件內容。

