中國暗買千噸黃金？專家喊2026年多頭還沒結束

截至今天(27日)下午1點前，黃金交易價來到4154（盎司／美元）。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 美國最新零售銷售數據不如市場預期，且消費者信心創4月以來最大降幅，使美元指數續跌逼近 99.6，又據《彭博》指出，白宮經濟顧問哈賽特將成為下屆美聯儲熱門人，其被視為美國總統川普親信，因此強化市場預期聯準會降息前景，提振金價開盤後一路拉升直達4,160美元上方後，於4,155〜4,165美元區間波動。截至今天(27日)下午1點前，黃金交易價來到4154（盎司／美元）。

台銀表示，因俄國官方出面駁斥烏克蘭和平協議即將達成，使市場擔憂俄烏和平前景，且美元指數回檔至近一周低點，引發避險買盤回流續撐金價，稍晚美國公布前週初領失業金人數為 21.6 萬人，續領失業金人數 196 萬人，皆低於市場預期，而 9 月耐久財訂單月增率 0.5%符合預期，展現美國企業投資韌性，激勵美元指數快速反彈重回 99.9 之上，金價壓回至 4,140 美元之下，但接續揭露之芝加哥採購經理人指數表現不佳，市場預期12月降息機率逼近 85%，買盤回籠使金價反彈，最後報價 4,163.99 美元。

廣告 廣告

美國銀行(BofA)表示，即使金價攀升，機構投資者對黃金的配置仍然偏低，未來只要政府債務水平依然維持高檔、持續的通膨、較低的利率，以及非常規美國經濟政策等影響不變，預計黃金上漲動能將延續到2026 年，並預測明年平均金價將達到4,538美元，站上5,000美元的目標並非遙不可及。

西班牙國家報(EL Pais)報導，法國興業銀行(Société Générale)根據黃金進口量、國內產量與官方儲備量的對比估算，中國官方黃金購買量可能是中國人民銀行公布數據的10倍，250公噸而非25公噸，預估自2022年中以來，中國官方黃金儲備增加超過1,080公噸黃金，這非一次性的購買，而是持續性穩步累積的結果，不會擾亂對大額交易極其敏感的市場。

資料來源：livemint.com、kitco.com、台銀金市日報

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金價漲幅逼近歷史極端！超越均線82%情況50年來僅三次

川普「親俄和平計畫」惹黨內怒火！ 議員砲轟特使：收俄國錢的代理人