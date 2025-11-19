中國暫停日本水產進口！外交部嗆來也沒市場

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，加強經濟施壓。日媒披露，中國政府今（19日）單方面通知，將停止進口日本水產品。中國外交部發言人毛寧進一步說明，停止進口的原因是日方未能提供監管材料，且由高市早苗的錯誤言論引起公憤，「來了中國也不會有市場」。

日媒《共同社》報導，中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。

中國外交部今舉行例行記者會，針對中國向日方通報暫停進口日本水產品，發言人毛寧表示，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。

毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在臺灣等重大問題上發表錯誤言論，引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。

毛寧也說，如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施。由此產生的一切後果由日方承擔。

中國網友也在微博跟進叫囂說，「誰去吃有核污染的海鮮？」「支持，上次就不應該恢復進口」、「不進口我可太安心了，不吃」、「支持，不想吃核廢水裡泡著的海產品」。不過也有網友吐槽說：「我們寧可吃有添加劑的預製菜」、「主要是我買不起 不然北海道的魚還是好吃的」、「關係好了就能吃了，關係不好就不能吃了唄？」

