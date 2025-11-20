中國暫停日水產進口 林佳龍：鼓勵赴日旅遊、阻止中共霸凌
日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，導致中日關係緊張，中國繼發布赴日旅遊禁令後，昨（19日）再通報暫停進口日本水產品。對此，外交部長林佳龍表示，鼓勵台灣人前往日本旅遊，「這個關鍵的時刻支持日本，能有效穩定局面，阻止中共的霸凌行為」。
中國政府昨（19日）以「放射線檢驗不充分」為由，通知日本停止進口水產品。據《共同社》報導，日本水產品2週前才恢復對中國出口，此舉可能是對日本首相高市早苗發表的「台灣有事」相關言論表示不滿而採取的反制措施。
對此，外交部長林佳龍表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇霸凌其他國家已經不勝枚舉，將過去對台灣的文攻武嚇與操弄，包括採購、貿易、投資以及觀光、旅遊等一切武器化，是不文明、不民主的作法，因此在這個關鍵的時刻，應該要支持日本，鼓勵台灣人前往日本旅遊，台日友好要以具體行動表達，才能有效地穩定局面，阻止中共的霸凌行為。
林佳龍說明，中國領導人在經濟困難之下打民族主義的牌，台灣當然也非常關注，因此呼籲中國不要升高衝突，因為這很可能會在未來形成骨牌效應衝擊。林佳龍建議，面對中國壓力，在守住第一線之後，態度可以很溫和，把現況冷靜下來，避免北京繼續操弄。
