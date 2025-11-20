中國暫停進口日本水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本 穩定局面
林佳龍籲多赴日旅遊買日產品 表示台日友好
中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天（20日）表示，中國以經濟脅迫、霸凌他國的案例不勝枚舉，一切都武器化，是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為。希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，日本經濟新聞、產經新聞引述消息人士報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。
立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長林靜儀報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。
媒體詢問，中國停辦日本水產品進口手續，台灣是否有相關因應，林佳龍會前接受聯訪表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，這種案例已是不勝枚舉，過去對台灣包括文攻武嚇、操弄貿易投資以及觀光旅遊，一切都武器化，是不文明、也是不民主的做法。
林佳龍強調，台灣在此關鍵時刻要支持日本，有效去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。
林佳龍應詢時表示，高市早苗發言是一件事，有人不高興，要怎麼處理、避免衝突是另一件事，那台灣對日本的支持，又是另一件事。日本基於自身國家利益，尤其是安全利益來發言，而「台灣有事就是日本有事，也是日美安保有事」，有其延續性，其中涉及美國角色，不是日本單方面。
林佳龍強調，中國對台灣、菲律賓、日本文攻武嚇，「問題在中國，中國在找事、找理由」，要美、日、菲等理念相近的國家，好好管理中國製造的危機與事端，或是可能的威脅或失控狀況，而中共也該克制。
林佳龍說，希望台灣人以行動表達對高市早苗以及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。他回應民進黨立委陳冠廷時補充，這涉及日本、台灣以及周邊國家的共同利益。
關於高市早苗發言，林佳龍則指出，外交部支持高市早苗的印太戰略與政策，以及對於第一島鏈包括台海、東海、南海的相關立場。至於中國是否藉由升高區域衝突，以所謂的「三個80年」動員民族主義，轉移內部焦點，這必須要去釐清。
此外，有關副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」專訪時表示，目前已清楚看到威權國家之間的合作跡象，不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓，對此林佳龍表示，中俄可說是動盪軸心，這是世界公認，北約元首峰會聲明也提及，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵推手就是中國。
林佳龍強調，理念相近的民主國家要更加團結，一起因應威權擴張，以及改變以規則為基礎的國際秩序企圖。
（責任主編：莊儱宇）
