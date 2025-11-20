中國暫停進口日本水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本

林佳龍表示，「我們在這個關鍵的時刻，也要支持日本」，能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。（圖／周志龍攝）

日本首相高市早苗日前「台灣有事」言論，引起中日關係緊張，中國政府19日起暫停辦理日本水產品進口手續。對此，外交部長林佳龍今（20）日表示，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，「我們在這個關鍵的時刻，也要支持日本」。

林佳龍今早赴立法院備詢前指出，中共用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家，已經不勝枚舉，中共把過去對台灣的文攻武嚇，還有操弄包括採購、貿易、投資、觀光旅遊，一切都武器化，這是個不文明也是不民主的作法。

林佳龍強調，「我們在這個關鍵的時刻，也要支持日本」，能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

