中國暫停進口日本水產品 賴清德午餐就吃「北海道帆立貝」

賴清德午餐文，食材都是日本水產。（圖／翻攝自賴清德臉書）





中國19日發出公告，禁止進口日本水產品，導致中日關係惡化再度加劇。總統賴清德今（20日）在臉書上PO文表示，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，使用的食材，包括來自鹿兒島的鰤魚，以及北海道的帆立貝等等，

日本首相高市苗因為在國會上表態，認為台灣有事可能成為「存立危機事態」，構成行使「集體自衛權」條件，引發後續一系列的中日關係惡化。

中國繼14日呼籲國民，避免前往日本旅遊後，19日再通知日本暫停進口水產品，一舉將抵制層級從民間提高到官方。

廣告 廣告

賴清德午餐文，食材都是日本水產。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德17日對中日關係惡化表示，中國對日本進行複合式攻擊，已嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，同時希望中國克制、展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際次序軌道上，對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，「請中國三思。」

賴清德今天再度於臉書發午餐文，不僅表態對日本水產品品質有信心，同時也象徵台日友好立場不變。

網友在賴清德臉書留言表示，「台日友好，讚」、「力挺日本海鮮，真好吃」、「台日友好，最喜歡去日本旅遊了」、「喜歡日本的帆立貝」、「歡迎日本水產來台灣銷售」、「快把北海道的干貝整船進貨過來吧」。

更多東森新聞報導

桃園市議員游吾和父女涉詐助理費356萬 檢起訴

民進黨選對會徵召陳品安選苗栗縣長 迎戰鍾東錦

火辣女模嘲諷高市早苗像「車力巨人」 網起底：洪秀柱乾女兒

