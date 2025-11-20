中國暫停進口日本水產品 賴清德秀午餐吃北海道帆立貝

中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德今天（20日）透過社群平台發文表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，他並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。他說，希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。

賴清德今天分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。其中，X平台，賴清德特別以日文發文。

不少網友也在賴清德貼文下回應「支持日本、台日友好」。