中國暫停進口日本水產 律師諷「禁看日本成人片才有決心」、網喊送台灣

中日關係近日進入緊張態勢，根據《中央社》引述《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」說強烈反彈，此前中國官媒宣稱「中方已做好對日實質反制準備」。對此，林智群律師嘲諷，中國政府應該宣布禁止人民觀看日本A片，這樣才是真正表示抗議的決心！嘴巴說不要身體卻很誠實。

中國國家主席習近平、日本首相高市早苗。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

中日外交緊張關係近日因日相高市的「台灣有事」說升高，《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。林智群律師在臉書貼出相關新聞截圖寫道，意思是日本水產品會降價了嗎？太棒了！之前中國抵制澳洲龍蝦，那個時候龍蝦價格也是崩跌。中國政府應該宣布禁止人民觀看日本Ａ片，這樣才是真正表示抗議的決心！嘴巴說不要身體卻很誠實。

網友留言「抵制旅遊：害死的是在日本的中國一條龍業者，中國殺自己人最厲害」、「上半年托中國的福，台灣有很多便宜的櫻桃可以買」、「拜託日本快銷過來，和牛根本就求之不得水產也是」、「禁了A片和動漫，中國人就會起義了」、「結果鬼滅大陸上映，4天3.8億～～中國人啊～～～～～」、「中國的招式當沒有任何效果時候。就是笑話自己行為而已」。

前桃園市議員王浩宇也發文「北海道海運運往中國的6噸干貝被中國拒收」、「如果到時候，日本和牛、鱈場蟹跟干貝崩盤怎麼辦？」網友則是笑稱「四叉貓已經到日本博多等崩盤吃到飽了」、「老闆，進一櫃回台做團購啊～」、「用新台幣跟他拼了」、「只好祭台灣人的五臟廟！」、「我眼淚都從嘴巴留下來了」、「王浩宇海鮮電商平台做起來」、「直送台灣」。

