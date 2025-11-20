中國暫停進口日水產品 賴總統午餐吃北海道帆立貝

（中央社記者葉素萍台北20日電）中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德今天透過社群平台發文表示「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，他並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。

賴總統今天分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。其中，X平台，賴總統特別以日文發文。

不少網友也在賴總統貼文下回應「支持日本、台日友好」。（編輯：翟思嘉）1141120