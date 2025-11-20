中國暫停進口日水產品 賴總統吃北海道帆立貝聲援日本

中國連日針對日本首相高市早苗的「台灣有事」說強烈反擊，並祭出暫停辦理日本水產品進口等抵制手段，引發國際關注。賴清德總統今天(20日)在多個社群媒體同步發文及照片，表示自己「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，隔海聲援日本。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論強調若台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權，引發中國強烈反彈，近來祭出暫停辦理日本水產品進口手續等各種抵制手段。

賴清德總統20日分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文表示，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。其中，在X平台上，賴總統特別以日文發文。

不少網友紛紛在賴總統貼文下方回應，「台日友好」、「日本加油」。

先前中國暫停進口台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三曾在推特上發布自己與台灣鳳梨合影的照片，並大讚看起來好好吃；如今中國暫停辦理日本水產品進口手續，賴總統則以相同方式向日本表達感謝，隔海聲援日本。