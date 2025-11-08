中國暫停6稀土出口管制！華爾街日報：北京談判籌碼還有3大「卡脖子」產業

中國商務部與海關總署晚間聯合發布公告，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。美國《華爾街日報》報導，北京手中的供應鏈優勢，早已不只是稀土，憑藉多年產業政策與管制工具，中國在鋰離子電池、成熟製程半導體，以及醫藥原料藥（API）三大領域握有實質主導權，足以成為對美談判的關鍵槓桿。近期雖有關稅與稀土的「休戰」氛圍，但報導強調，北京的遏制力正延伸至更廣的其他產業鏈。

中國政府10月9日曾針對稀土連發6份公告，美媒形容這些措施是「幾乎前所未有」的出口管制。美國總統川普當時對此回應，要對中國進一步徵收100%的關稅。隨後中美雙方進行經貿談判，10月底川普與中國國家主席習近平在釜山會談並達成協議，緩和貿易戰升高情勢。



稀土之外的三把槓桿

中國商務部與海關總署7日聯合發布公告（2025）第70號，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及出口管制的公告。比對這些暫停實施的公告，都是在10月9日陸續發出的，分別是：第55號——對超硬材料相關物項實施出口管制；第56號——對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；第57號——對部分中重稀土相關物項實施出口管制；第58號——對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；第61號——對境外相關稀土物項實施出口管制；第62號——對稀土相關技術實施出口管制。

在中國江西省贛縣的一個稀土礦場。（AP）

《華爾街日報》5日刊出〈美國可被中國「卡脖子」的領域還有這三大產業〉表示，全球電池產業鏈方面，中國企業（寧德時代、比亞迪）穩居產能前列；Benchmark資料顯示，中國供應商生產全球約79%正極、92%負極材料，並掌控約63%精煉鋰、80%精煉鈷與98%精煉石墨。中國同時收緊技術與物料外流：特定電池技術對外轉移須許可，部分製造設備與關鍵材料納入出口管制。

雙軌收緊：鋰電材料與技術管制

成熟製程晶片上，中國約佔全球三分之一產能。雖不屬尖端節點，卻是汽車、消費電子、國防系統的關鍵元件；鎵、鍺等上游戰略礦亦高度集中於中國（2024年鎵產量占比約99%，並為最大鍺生產國）。曾出現對安世半導體（Nexperia）成熟晶片的出口掣肘案例；在韓國「川習會」後，相關出海再獲放行，顯示此項可作為「即刻可用」的政策拉桿。

系統優勢：成熟製程＋鎵鍺原料

藥品面向，雖美國多數品牌藥來自歐洲、仿製藥倚賴印度，但其API與前體化學品高度仰賴中國；對乙醯氨基酚、布洛芬等原料大多源自中國，中方近年將醫藥器械列為優先產業並加碼扶植，強化供應主導權。

上游掌控：隱形影響終端藥價與可近性

配套上，中國強化出口管制專業量能：商務部啟動近年最大規模增聘，產業安全與進出口管制局擴編以疏解許可核發壓力，提升政策執行速度。整體來看，北京可在「技術轉移審批、設備／材料出口許可、關鍵礦物配額」等多點拉動，形成「點殺＋鏈條」的政策工具箱。

從審批到配額，「多點拉動」工具箱

對美衝擊則體現在三層：一是新能源車與儲能成本曲線，受正負極與石墨供應擺動；二是汽車與國防電子的成熟節點供給韌性；三是公衛安全的API依賴風險。報導指出，北京已證明能以收緊稀土施壓，下一步恐在鋰電、成熟晶片、API上「選點出招」。

三條供應線同時出手的地緣風險

報導指出，中國已證明有能力透過收緊關鍵稀土礦物的供應而將稀土武器化；而中國手中的籌碼不限於稀土，遏制力已延伸至鋰離子電池、成熟製程晶片和藥物成分這3大領域。

在出口管制上，中國也正在強化專業力量。官方招聘公告顯示，中國商務部正展開近10年最大規模的公開招聘，明年計劃招聘60人，其中承擔出口管制等工作的產業安全與進出口管制局增聘至少5人。

報導稱，中國近年來推進機構精簡，中央政府部門大幅增加人手的情況日益罕見。不過，對稀土實施新出口管制後，中國商務部一直飽受人手短缺的困擾，受到審批出口許可證進度緩慢及各類申請積壓嚴重的批評。



