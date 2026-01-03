即時中心／温芸萱報導

中國繼誑言全球通緝台灣立委沈伯洋後，近日又以頭條方式公布沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索。對此，沈伯洋今日在臉書回應「中國公佈我的座標：又一場拙劣的心理戰」。網友也在貼文下聲援，甚至有網友笑說「委員工作地點全台灣都知道，公布心酸的」。

沈伯洋直言，對付中國威脅，核心只有一個「做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降」。他表示，這幾天中國對自己展開「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就已啟動。原因簡單，圍台軍演無效、股市仍上漲，加上他持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對個人。

接著，沈伯洋指出，此次手法與過去「關西機場事件」類似，從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假 IP 在社群帶風向，到官方定調收尾。面對攻勢，他選擇不理，只是靜靜觀察，並將跟風帳號完成盤點歸檔。

他分析，中國的目的，是希望看到他恐慌，藉由批評衛星圖的畫質或地點錯誤，再順勢拋出更清晰照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但沈伯洋認為，這種心理戰在台灣毫無效果。他指出，中國標註的是他的座標，但展現的卻是對民主台灣的集體自卑。

最後，沈伯洋嘲諷「前些日子還在那邊嘴行車記錄器的」網友，表示不會稱他們是協力者，「因為層次還差得遠」，但在學術上，這種角色有個專有名詞，叫做「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。

網友也紛紛支持沈伯洋，甚至有網友留言「對岸真是沒招了，這種伎倆都出來了」、「我還是擔心有用的笨蛋會被激怒」、「越搞台灣人只會越反感」、「委員工作地點全台灣都知道，公布心酸的」、「中國現在連它們自己國內的欠薪討薪上訪都搞不定了，還有閒情逸致去檢討其他國家的事情」。





原文出處：快新聞／中國曝沈伯洋在這裡！網友笑：全台「都知道」公布心酸的

