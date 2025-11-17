中國最不願面對的現實是台灣的制度自信

中共第三艘航母福建艦正式入列服役，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板，持續對台灣武力施壓。圖／翻攝自中國新華網

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

近年來，中國對台灣的反應越來越急躁。從跨境懸賞政治人物與網路創作者，外交施壓到軍機艦擾台，再到密集的法律戰、心理戰與認知攻勢，這些動作看起來像是強勢升級，但仔細觀察，反而透露了另一種訊號：中國對台灣的戰略焦慮，已經比過去任何時候都高。

台灣不完美，但在危機面前展現自我修復能力

造成這種焦慮的，不是「台獨」聲量，也不是外國軍售，而是台灣最安靜、卻最關鍵的變化，就是民主化以來，一套逐漸成形的制度自信。這不是口號堆出來的，而是台灣在一次次外部壓力與內部競爭中，展現出治理能力與民主制度的耐震度。中國看得比誰都清楚：一旦台灣的制度自信穩固，兩岸之間的政治距離就不再是政黨選擇，而是制度選擇；然而，在制度競爭上，它可以說是，完全沒有勝算。

廣告 廣告

台灣的制度自信，是在一連串事件中逐步累積成形的。從李登輝前總統推動民主化以來，政黨已輪替三次，政黨競爭百家爭鳴，台灣民主從萌芽逐漸進入鞏固。2024年大選後，形成分立性政府，朝野立場南轅北轍，致使公民自主發動大罷免運動，儘管過程激烈，社會卻保持穩定；儘管政府與在野黨互相制衡，但制度沒有失靈；面對外部勢力的假訊息干擾，公民社會展現出比以往更成熟的判斷力。台灣並不完美，但面對危機時持續展現自我修復能力，這正是民主制度最根本的力量。

國際環境變化，讓中國更難把「台灣議題」視為內部事務

中國過去依賴的統戰工具，在這種制度自信底下開始失效。經濟統戰的吸引力減弱，宗教統戰被揭穿背後的政治意圖，認知戰與假訊息的效果下降，法律戰（如「懸賞通告」）甚至反而強化了台灣社會的警覺。更重要的是，國際社會對台灣的認知也在改變：台灣不再只是地緣政治的棋子，而被視為全球民主韌性的關鍵一角，這讓中國更難把「統一」話題包裝成「歷史必然」。

這種外在環境的變化，正是中國焦慮的第二層原因。印太安全網正在快速成形，美日同盟深化、澳英美 AUKUS 運作、澳洲與印尼準備簽署安全條約、日菲提升防衛合作、印度在南海議題上立場更為明確。這些變化讓中國更難再把「台灣議題」視為內部事務。當區域安全架構把台灣視為不可或缺的一環，中國對台灣的施壓效果自然會被稀釋。

中國重慶公安立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋，意圖壓制尋求台灣獨立自主的力量。攝影李智為

台灣制度越展現效能，中國不安全感就越強烈

然而，最關鍵的還是第三層原因：中國自己的制度自信正在消退。舉凡經濟下行、軍文貪污、青年失業、地方債務、企業外移、社會焦慮逐漸擴大，使中國越來越難再對外宣示制度優越。內部信心越不足，就越需要尋找對外的象徵性勝利；而台灣恰好成為最敏感的對照。台灣的制度效能越明顯，中國的不安全感就越強烈。

這就形成一個非常吊詭的局面：台灣越穩定，中國越焦慮；台灣越正常運作，中國越急著製造不正常的氛圍；台灣越展現制度成熟，中國越急著透過法律戰、心理戰進行干擾。

把民主制度走穩，維持社會韌性，就是最強的安全保證

這些動作看似施壓，本質上是在試圖打亂台灣制度運作的節奏。只要台灣因恐懼而收縮、因壓力而自我審查、因威脅而削弱制度功能，中國就會認為這是統戰成功的一步，進而食髓知味。但這兩年中國的種種操作，反而帶來反效果：台灣人對中國的觀感持續下探，民主認同持續上升，「兩岸一家親」的敘事難以再回到過去。

台灣要做的，從來不是比誰更激情，也不是喊更大的口號，而是讓制度繼續走下去。制度透明、新聞自由、社會辯論、政治競爭、司法獨立，這些都是看似平凡、但是中國最無法承受的力量。當台灣能夠穩穩走出自己的制度路徑，中國的焦慮就只會更深。

制度自信不是喊出來的，而是做出來的。台灣只要把制度走好、把民主走穩、把社會韌性維持住，這本身就是最強的安全保證，也會獲得國際民主社群的支持。這也是中國最難面對、卻再怎麼強硬也無法改變的現實。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

紀永添專欄：中國新一代主力戰車為什麼火力變得更小？

羅世宏專欄：在防衛與自由之間──歐洲的「民主防護盾」之爭

高市早苗挺台灣有事論 中國持續強力攻擊！日網友反嗆「喊殺頭卻裝被害者」