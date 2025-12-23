中國最大同人展變身「國風專場」去除日本IP！陸網怒轟高市早苗：車力巨人我恨妳

中國大型同人活動 COMICUP（CP）在開展前一週緊急公告，宣布原定舉辦的「CP32Pre」展會將變更調整為「新國風專場」。根據官方釋出的調整後場館分布安排，參展主題將被嚴格限制在中國國產內容，像是《全職高手》、《詭秘之主》、《盜墓筆記》、《明日方舟》、《原神》等。導致原本的各種日本動漫和 VTuber）等相關二創攤位直接被迫取消。許多中國網友卻在當地社群將矛頭指向日本首相高市早苗，進行各種批評與謾罵。

動漫展會取消，當地網友卻認為是日本首相的錯。（示意圖，圖源：Getty Images）

這次的突然轉向，被認為是受到近期中日政治關係緊張的影響。由於日本首相高市早苗在先前的「台灣有事」言論，造成中國多個日本相關藝人見面會、演唱會等活動陸續取消。在此背景下，原本作為次文化交流的同人展會也難以倖免，必須配合政策風向進行調整，排除日本相關 IP 來規避風險。這對於長期以來在 CP 展會中佔據重要比例的日本動漫二創社團與粉絲而言，許多花費時間與金錢準備的商品，只能被迫在展前臨時取消，獨自承擔損失。

面對喜愛的日本動漫 IP 被禁，中國社群網路上還出現了激烈的討論與反彈。值得注意的是，部分不滿的粉絲比起主辦方的突然，更將怒火轉向了日本政壇，特別是針對高市早苗，許多網友情緒性留言指責高市早苗，甚至出現：「車力巨人我真的恨你」（因部分網友戲稱高市早苗外型像是動漫《進擊的巨人》中的車力巨人）、「從她上任我就恨她」、「很多事情都是她上任後開始的」、「從喜歡的日本樂隊被取消後，就開始恨了」等激烈言論。