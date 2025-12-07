中國最大規模作弊醜聞！「槍手集團」6年撈4千萬 上百公職員被解職

中國爆集體作弊醜聞。示意圖／Freepik

中國廣東省高級人民法院近日公布一起跨越十多個省份、長達6年的大規模作弊案，遭點名的「槍手集團」涉嫌招攬多名高學歷「槍手」代考多項公職服務，涉案金額上看千萬人民幣。如今案件遭揭發，上百名靠作弊獲得公職的考生全數解職，3名主謀也遭判重刑。

判決指出，2014年至2020年間，被告人張某潔、陸某強、李某等人共謀組織國家考試作弊，並以自身及數十名具高學歷背景的人員擔任「槍手」，組成固定的代考團隊。

「槍手集團」一條龍服務！報考種類還可挑

他們透過網路刊登廣告，在QQ群、微信群等方式招攬數十名考生，提供從報名指導、製作假證件，到代考等一條龍服務，槍手團隊還會依據考生性別、長相、報考種類等進行分類，挑選外貌相近的「槍手」。

廣告 廣告

接著合成偽造照片，再製作假身分證件，讓槍手得以持假准考證混入全國10多個省份的考場，代替考生參加包含「國家公務員考試」在內的法定考試，累計替考高達89次。此外，除了國家考試外，槍手集團也介入多家企業招考。

「槍手集團」代考撈上千萬！百名考生順利進入公職

判決指出，該集團累計收取的代考費上看千萬人民幣，超過100名考生也憑藉這場交易，入職黨委、政府機關、公安單位，以及農村基層組隻等不門。

該案件曝光後，一審法院認定，張某潔、陸某強、李某等16人在法定國家考試中組織作弊、情節重大，已構成《組織考試作弊罪》，馮某偉等18人構成《代替考試罪》，黃某水涉嫌偽造、變造身分證件，亦須負刑事責任。

「槍手集團」遭判重刑！作弊考生全解職

主嫌3人分別被判處5年～5年6個月不等有其徒刑，並處人民幣70萬（大約310萬元新台幣）至100萬元（大約442萬元新台幣）罰金，上百名靠作弊進入公職的考生也遭全數解職。部分被告不服判決提起上訴，不過二審均駁回，維持原判。

法官認為，本案中的槍手雖然沒有參與招攬考生或談價，不過長期受到雇用且分工明確，多次前往全國各地考場代考，扮演作弊集團中「不可分割的一部分」，一併認定屬於組織考試作弊罪。

法院建議，相關考試機關、司法單位應推動相關防護措施，如強化身分驗證、考場監控能力，全面遏止替考亂象，同時也提醒考生，應認知到「誠信」為公民應遵守的基本原則，切勿心存僥倖，以免留下人生污點。



回到原文

更多鏡報報導

中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金

2少女吃巧克力慘遭毒殺！幕後兇手竟是「父親小三」

超驚悚！短裙正妹疑躲正宮 高樓冒險爬水管「滑落一層」險墜樓