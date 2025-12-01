中國最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句「Coming Soon」

瑞幸咖啡。

被外界譽為「星巴克殺手」的「瑞幸咖啡」，近日傳出即將正式登台，預計將在台北市信義區開設全台首店。但近日發現，原本官網上的展店與菜單資訊，現已都全部撤下，立刻引起熱烈討論。

2017年於廈門成立「瑞幸咖啡」，憑藉著親民價格與靈活的產品，獲得許多消費者青睞。又因業績成長快速，而被稱為「星巴克殺手」。日前台北南京東路三段有店面進行施工，依據外牆所張貼「誠徵咖啡師」的徵才海報QRcode，顯示為「順昱控股」誠徵店長、副店長、咖啡師等職缺，並可在菜單上看見瑞幸LOGO。隨著消息曝光，立刻引起全台灣的熱烈討論。

廣告 廣告

隨著消息曝光，近日發現官網原本的相關資訊已經消失，僅剩「Coming Soon」，再度引起熱議。而在求職網站上，目前「順昱控股」仍在徵求咖啡門市店長、咖啡師等職缺。

對於瑞幸咖啡登台，經濟部長龔明鑫今日表示，目前「中國的瑞幸咖啡沒有任何投資行為」，並強調將嚴查是否存在陸資假代理、真投資的情況。

【看原文連結】

更多udn報導

同學年薪300萬 他悔恨當初「拒絕台積電」苦勸1事

街上驚見「詭異骷髏狗」路人嚇到尖叫 辛酸故事曝

Google留一星怕被肉搜？新功能匿名留言設定在這

維生素C能預防感冒？醫曝攝取過量會有這些症狀