中國最快本季批准部分H200進口 路透：輝達罕見要中國買家預付全額

根據美媒報導，中國計畫最快本季就會批准部分輝達H200晶片進口，讓輝達可重新獲得進入關鍵市場的機會。此外，路透獨家報導指，因為中國允許進口變數仍大，輝達罕見要求中國買家預付全額。

中官員準備批准H200晶片

美媒引述匿名知情人士透露，中國官員正準備批准當地企業為特定商業用途向輝達購買該零組件，預計最快本季就會批准部分H200進口。不過，他們指出，H200晶片將被禁止用於軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業，理由是安全疑慮。

先前中國也採用類似措施針對蘋果裝置與美光科技晶片等外國產品。

進展被視為輝達一大勝利

報導指，即便有各種限制，這項進展仍被視為輝達的一大勝利，因為中國是全球最大的半導體市場。執行長黃仁勳就曾表示，僅人工智慧晶片市場在未來幾年就可能創造500億美元的商機。

在輝達缺席期間，華為與寒武紀科技等本土競爭對手迅速成長，並計畫在2026年大幅提高產量。

美國政府過去一直基於國家安全理由，限制銷售更先進的處理器給中國，因此較舊款H200晶片先前已獲川普政府允許出口至中國。

阿里巴巴、字節跳動各訂20萬顆

據一名熟悉情況的人士指出，阿里巴巴集團與字節跳動均已私下向輝達表示，有意各自訂購超過20萬顆H200晶片。這兩家公司，以及包括DeepSeek在內的多家中國新創企業，正快速升級模型，目標是與OpenAI等美國競爭對手抗衡。

目前尚不清楚北京方面將如何界定「關鍵基礎設施」，除軍事或政府網路等明顯領域之外仍有模糊空間。因為像阿里巴巴或百度這類民營企業，通常會為大量國有企業與政府機構提供運算服務。

路透社上月報導，中國科技公司已下單超過200萬顆H200晶片，每顆價格約2.7萬美元，遠高於輝達目前約70萬顆的庫存水準。

儘管華為等中國晶片製造商已開發出包括昇騰910C在內的AI處理器，但在進行先進AI模型的大規模訓練時，效能還是落後於輝達的H200。

輝達要求中國客戶預付全額

另外，根據路透獨家引述兩名知情人士報導，輝達正要求尋求購買H200晶片的中國客戶必須預付全額，以因應北京是否批准出貨的不確定性。

知情人士表示，這家美國晶片製造商對訂單施加了異常嚴格的條款，要求客戶在下單時全額付款，且不得取消訂單、申請退款或在下單後更改產品配置。

其中一名人士補充說，在特殊情況下，客戶可提供商業保險或資產抵押，作為現金付款的替代方案。

