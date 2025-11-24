中國最擔心的是「台美日安全共同體」正在成形中
洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
日本首相高市早苗在國會裡一句「台灣有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，不只是外交發言，而是一記直擊中國核心不安全感的重拳。中國的反應之快、之大、之全面，已不是單純的外交抗議，而是「意識到戰略態勢正被翻轉」後的過度反射行為。中國這種過度反應，其實不是在回應日本，而是在回應美日安保體系的戰略前移。表面上是中日外交風波，實際上是兩個陣營的正面對撞。
台海不是中國內政問題，而是中國面對「整個第一島鏈」的問題
從官方嚴詞批判，到不准公民赴日旅遊、暫停恢復日本水產進口，甚至連《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》這種娛樂片單都被集體按下暫停鍵；中國這種充滿民族主義、荒腔走板式的政治反應，其實在在顯示：高市撞破了中國最不願面對的「現實」，台海不是中國單方處理台灣的內政問題，而是中國面對「整個第一島鏈」的問題。
中國不但沒有試圖把火壓下來，反而越反擊越把事情鬧大。這種過度反應，只會讓外界更清楚看見中國的焦慮與不安。
美俄各自發言相挺，呈現大國陣營對抗的結構性現實
更微妙的是，俄羅斯這次也跟著跳進來。俄外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）罕見透過新華社專訪，指責高市「危險」、要求日本「記取歷史」。莫斯科此舉不是替北京理念聲援，而是明白站在中國陣營，將台海問題框入「中俄對美日」的大戰略軸線。這場風波反映的不是中日外交糾紛，而是大國陣營對抗的結構性現實。
然而，真正關鍵的，是美國這次沒有「被動回應」，而是主動開口。國務院表示美國反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，對美日同盟的承諾堅定不移，範圍涵蓋尖閣諸島。駐日大使葛拉斯更講得更白：「中國脅迫是一種難以戒掉的習慣。」
這段話的時間點極具象徵意義。美國明確釋放訊號：華府將高市的「台灣有事」視為符合美國戰略利益的警訊，而不是外交包袱。換言之，美國不只在挺台灣，也第一次公開挺「主動發出台海警告的日本」。這標誌著美日中三角開始位移，日本不再只是美國的盟友，而是正式成為塑造台海議題、國際化台海安全議程的主動力量。
台灣總統用「吃壽司」的柔性方式，表達國際站隊
而就在中國四處點火之際，台灣做了一件小事，卻意外成為全球注目的大事。
賴清德總統公開曬出自己的午餐：鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝。這看似輕鬆的畫面，卻精準踩在中國抵制日本水產的敏感點上。短短幾小時內，日本共同社推播到東京電車螢幕，日網討論炸裂，紛紛表達肯定與支持。台灣總統用「吃壽司」這麼柔性的方式，完成了一件高度戰略性的行為：把台灣的選擇與日本的安危綁在一起。
這就是民主國家的力量，不需要喊口號，不靠軍演也不靠威嚇，而是用公開透明的日常行動，表達國際站隊。
「兩岸問題」正式變成「跨國安全問題」
同一時間，中國靠封殺《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《工作細胞》展現報復。台灣總統靠一句「今天午餐吃壽司」完成反制。兩種做法的差距，就是兩種體制的距離。整體局勢的本質並不複雜：高市說出的不是日本的挑釁，而是台海現實的描述。
中國知道日本不是只為了台灣，而是為了日本自身安全。因為若台海失守，整個第一島鏈就會出現斷裂，而日本的國家安全將整體重寫。這就是中國最害怕的事：台海問題不再是兩岸議題，而是「台美日」安全共同體的議題。
今天我們看到的，不只是一場外交衝突，而是框架的翻轉，從「兩岸問題」正式變成「跨國安全問題」。中國越是回擊高市，就越是證明日本講中了要害。
台灣有事，不只是日本的事，也是世界的事
在這個變化的結構裡，台灣已經不可能再用過去那種「保持模糊、保持距離」的方式自保。「站隊第一島鏈」不是挑釁，不是選邊，而是唯一現實選項。台灣不選邊，就是自動被放到中國那一邊。而站隊民主盟友，不是為了幫誰，而是為了守住自己。高市說的那句話，其實也在提醒台灣：台灣有事，不只是日本的事，也是世界的事。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
王丹專欄：中國對日本虛張聲勢中的幾個誤判
洪耀南專欄：壓迫人民的中共 不准人民咖啡館以「人民」為名
高市早苗「台灣有事」 國防院學者提日本在台海戰事的四大可能劇本
其他人也在看
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽
[Newtalk新聞] 從「斬首說」到「動武論」，中國駐大阪總領事薛劍、中國外交部長王毅等人不斷升高對日外交衝突，中日關係陷入戰後最危急時刻。熟知印太情勢的開南大學副校長陳文甲指出，這次高市早苗首相明確表示「台灣有事」將啟動「存立危機事態」中的集體自衛權，已經與「台灣有事等於日本有事」性質不同，高市早苗首相在國會殿堂說出的話，已從政治語言轉為法制語言。 陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，安倍當時是已退位的首相，屬於政治語言、同理心的呼籲，表達台灣有事等於日本有事、等於美日同盟的立場。但高市作為現任首相，在國會說出的話，自然使中國認為「孰可忍、不可忍」，於是發動非常嚴厲、近似複合式外交的反制行動。 除了「存立危機事態」，日本新安保法也明定「武力攻擊事態」。陳文甲分析，「武力攻擊事態」指的是日本本土或駐軍、美軍受到攻擊時，日本可行使自衛權，進行團結作戰。此時若台海爆發戰火，也一定會波及到日本，也會波及到美國的駐軍所在，局勢無法切割。 陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。查看原新頭殼 ・ 2 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 16 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 1 小時前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 1 小時前
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
11月19日在新北新莊凱悅嘉軒酒店國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首次會晤禮尚往來，在各自論述主體性之餘，都花了大篇幅時間批評執政當局，但遲未觸及2026百里侯選戰實質規則。消息人士則看門道直言，早在鄭麗文的人事布局中，便已是對2026選戰表態，接下來與民眾黨互動...CTWANT ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 13 小時前