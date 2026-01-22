中國最新青年失業率16.5% 連續4個月下降

（中央社台北22日電）根據中國國家統計局今日發布的數據顯示，去年12月中國非在校16至24歲青年失業率為16.5%，已連續4個月下降。

陸媒澎湃新聞報導，中國國家統計局22日公布2025年12月分年齡組失業率統計數據。

中國去年12月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.5%，較上月下降0.4個百分點，且連續4個月下降；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.9%，較上月下降0.3個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較上月上升0.1個百分點。

中國國家統計局數據顯示，去年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%，與去年11月持平。

2025全年中國全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，報導指低於5.5%左右的預期目標。

中國國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，分季看，第一季受冬季及春節假期因素影響，2月失業率升至全年最高的5.4%；第二季勞動力市場活躍度繼續提升，失業率降至5.0%至5.1%的較低水平；第三季受畢業季因素影響，7、8月失業率升至5.2%、5.3%，9月回落至5.2%；第四季則穩定在5.1%。

王萍萍指出，個別月份受季節性因素影響失業率有所上升，多數月份保持在5.2%及以下，就業穩的態勢鞏固延續。

2023年12月起，中國國家統計局對分年齡組失業率統計進行調整，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。當局稱可以更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。（編輯：廖文綺/周慧盈）1150122