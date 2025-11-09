中國最牛軟飯男驚傳離世！傳繼承女星「千億遺產」超慘晚年曝

娛樂中心／張予柔報導



中國傳奇富豪、慈善家李春平驚傳10月在北京病逝，享壽76歲。這位一度被稱為「中國第一慈善家」的億萬富翁，生前因繼承年長39歲美國好萊塢女星的鉅額遺產而聲名大噪，坐擁人民幣268億元（約新台幣1166億元）資產，中網稱他「史上最牛軟飯男」，然而晚年老年癡呆及財產監護糾紛，在醫院病逝。





有人說李春平結識了一位比他年長39歲的好萊塢女星，最後繼承她的龐大遺產。（圖／翻攝自微博）

李春平1949年出生，年輕時曾是軍人，卻因打傷情敵被發配農場勞改。正當人生陷入谷底時，他憑藉俊朗外貌結識了一位比他年長39歲的美國好萊塢女星。據說，對方因他長得像初戀情人而對他一見鍾情，李春平隨即赴美「當了13年金絲雀」。女星過世後，李春平以丈夫身分繼承九成遺產，帶著千億財富風光返國。他的故事在2009年曾被翻拍電視劇，有人猜測那位神秘女星是奧黛麗．赫本或葛麗泰．嘉寶，但李春平始終不透露，只說「她臨終前要我保密」。

李春平回中國的生活奢華至極，擁有上百萬現金和數十名司機、傭人。（圖／翻攝自微博）

李春平回到中國後生活奢華至極，被稱為「中國第一個擁有勞斯萊斯的人」，更曾一次訂購三輛。據傳他買房如買菜，收藏滿屋骨董，身邊隨時有數十名司機、保鑣與傭人伺候，光保險櫃裡便常備上百萬現金。雖然揮金如土，但他也熱心公益，長年捐助孤兒院、災區與教育機構，曾被多家媒體封為「中國第一慈善家」。

據傳，李春平晚年罹患老人痴呆症，記憶力與判斷力急速退化，最終獨自一人於10月中旬在北京醫院病逝。（圖／翻攝自微博）

據中媒《優點娛樂》報導，財富並未帶來永久幸福。2002年，李春平因涉嫌購買被盜文物被短暫拘留；2017年又傳出罹患老人痴呆症，記憶力與判斷力急速退化。期間他又傳出與39歲保母余啟存結婚，名下房產與資金疑似遭轉移。據悉，他晚年多次進出醫院，最終於10月中旬在北京病逝，離世時身邊無一親人陪伴。

