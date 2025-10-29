中國最長壽帝王：熬死九個兒子，孫子繼位時已中年

國際中心／唐家興報導

在中國歷史上談到「中國最長壽帝王」，多數人會想到清朝的乾隆帝，他活到89歲高齡，被譽為福壽雙全的象徵。然而，若依據史料考證，真正的長壽之最其實另有其人，他就是活到104歲、熬死九個兒子、晚年仍見證孫子登基的南越武帝趙佗。這位從戰國末年走出的老將，不僅一手開創嶺南王朝，更成為今日兩廣與越南文化融合的關鍵推手。

一、從趙國將領到嶺南開拓者：百越的統一之路

趙佗出身於戰國末期的趙國，家鄉在今河北石家莊一帶，極可能出自貴族世家。秦滅六國後，他隨秦始皇南征，與將軍任囂一同率軍征討百越，經歷八年血戰，終於使嶺南地區納入秦朝版圖。秦始皇三十三年（前214年），嶺南設置南海、桂林、象三郡，趙佗被任命為龍川縣令。

趙佗上任後採取「和輯百越」政策，主張融合而非征服，並奏請朝廷遷徙五十萬中原百姓南下實邊，促進當地發展與民族交流。這一舉措不僅穩定邊疆，也讓後世「客家人」的起源與他緊密相連：他被尊為客家人的精神始祖。

二、天下大亂：趙佗割據嶺南，自立為南越王

當秦朝因陳勝、吳廣起義而天下動盪，臨終的任囂囑託趙佗「莫參中原之亂，自立於南」，成為關鍵的政治轉折。趙佗繼任南海郡尉後，封鎖北上要道，堅守嶺南，並在秦亡後迅速出兵兼併桂林、象郡，自立為南越武王，建立獨立政權。

面對新興的漢朝，趙佗一度與劉邦交好，接受陸賈勸說，臣服於漢。但隨著呂后掌權、對南越施壓，趙佗憤而改稱「武帝」，正式與漢朝平起平坐。儘管漢廷不承認其帝號，他仍在南越境內稱帝行制，史書《史記‧南越列傳》記載：「其使天子，稱王朝命如諸侯」，足見他在名義上臣服、實際上獨立的兩面策略。

趙佗自立為南越武王，建立獨立政權。（圖／翻攝自百度百科）

三、文化融合的先驅：趙佗的南越新政

趙佗並非僅靠武力維持統治。他極力尊重嶺南越人的風俗，甚至棄中原官服、改穿越服，倡導通婚與文化交流，使南越成為中原與南方文明交融的橋樑。這段歷史也被越南視為建國起點，趙佗被奉為「開國始祖」，在越南陳朝時期追諡為「開天體道聖武神哲皇帝」。

在趙佗的治理下，南越地區經濟繁榮、民族和諧，為日後兩廣地區的發展奠下基礎。

四、百歲帝王的傳奇結局：孫子繼位、國運終章

趙佗統治南越長達數十年，直到漢武帝建元四年（前137年）才壽終正寢，享年104歲，成為中國史上最長壽的帝王。他九個兒子早逝，只能由年過半百的孫子趙眜繼位。此後南越雖與漢保持和平二十餘年，但在趙佗去世後逐漸失衡。

元鼎五年（前112年），南越發生政變，權相呂賈弒君叛漢，引發漢武帝南征。戰爭最終以南越滅亡告終，漢朝在當地設立九郡，南海、交趾等地重新納入中原版圖。

五、歷史回望：從蠻荒到富庶的嶺南傳承

兩千多年後，昔日的南越國故地多已融入中國版圖。廣東、廣西成為全國最具經濟活力的地區之一，而越南北部也仍保留著趙佗時代的文化痕跡。

從戰國將領到百歲帝王，趙佗不僅締造一個跨越族群的王國，更在歷史長河中，見證了「南方中國」的誕生。他的壽命與功業，成就了一段跨越中原與嶺南的傳奇，也讓後人永遠記住這位「熬死九個兒子」的百歲帝王。

