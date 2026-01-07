中國會仿「馬杜洛」模式對台實行「斬首」嗎? 國台辦這樣說….

中國曾在內蒙古朱日和基地，建造模擬台灣總統府的戰術建築威脅挑釁，徒增台灣人民反感。 圖 : 翻攝自環球論壇網站(資料照片)

[Newtalk新聞] 在美軍於 3 日突襲委內瑞拉實施「斬首」行動後，日媒《時事新聞》也於昨日爆料，解放軍早就利用西部的內蒙古「朱日和」基地建立模擬的台灣總統府建築，演練類似行動。

在今 7 日中國國務院台辦 ( 國台辦 ) 的例行記者會中，有記者問：美國日前派兵強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並移送出境引發關注。台灣輿論擔憂，大陸仿照美國做法來合理化對台採取逮捕賴清德的行動。請問發言人對此有何評論？

廣告 廣告

總統賴清德。 圖：民進黨／提供（資料照）

對此，國台辦發言人陳斌華表示，美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全。中方堅決反對。第二點，台灣是中國的台灣，解決臺灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，中國必將採取斷然措施予以迎頭痛擊。

而對於最近有關中國可能對賴清德總統實施「斬首」的行動，民進黨籍立委王定宇表示，這是中共趁機在打認知戰、恐嚇戰。國軍方面也表示，有信心維護台灣的安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....

英警告不惜為格陵蘭動武! 白宮稱已將「佔領」列入目標 歐洲七國聯手抗美