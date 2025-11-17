中國會打出「琉球牌」牽制日本嗎？星媒分析

▲中國與日本近期因為高市早苗有關台海安全、集體自衛權的敏感言論，2國關係持續緊張。中日關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本近期因為高市早苗有關台海安全、集體自衛權的敏感言論，2國關係持續緊張，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」15日發布影片，再次掀起有關「琉球地位未定論」的討論。不過對於中國是否會直接打出琉球這張牌，有星媒分析認為，機率應該不高，但不排除中國希望藉「琉球議題」，在輿論上對日本形成牽制。

「起底工作室」15日發布這支採訪影片，主角是1位沖繩原住民、漢名為魏孝昌的琉球音樂人比嘉孝昌（Robert Kajiwara），他在影片中表示，高市的言論幾乎等於對中國宣戰，也讓沖繩人感到相當擔心，指出日本在19世紀時併吞琉球、殖民琉球，二戰結束後，琉球卻未能如其他被佔領的主權國家一樣，恢復自身獨立。

美國知名評論報刊《外交家》，本月曾在一篇題為《中國關於沖繩和琉球群島的敘事》的文章裡提出，當前中國進行的主要是資訊輿論戰，一方面藉由「琉球地位未定論」，在沖繩與東京之間製造裂痕，並反制西方的「台灣地位未定論」；另一方面也通過渲染美軍基地的負面影響，營造「沖繩對抗東京與美軍」的敘事，根本目的在於動搖美國主導的戰後秩序，讓其服務於北京的對台政策以及突破第一島鏈戰略。

然而，對於「琉球地位未定論」再被提及，《聯合早報》17日的專欄分析，先是爬梳了中日媒體近年的相關報導、專家學者看法，認為中國官方雖然嚴正抗議、譴責，並祭出一系列「劃紅線組合拳」，民間輿論也不斷呼籲中國應該拋出「琉球有事、中國有事」，還以顏色，但目前除了《中國日報》發布的那段訪問影片之外，中國官方至今沒有提起沖繩議題。

整體來看，中國希望藉「琉球議題」在輿論上對日本形成牽制，但似乎沒有必要直接提出領土相關的立場或主張，只要廣而告之，隨時保有這張牌，就能達到一定的戰略效果。

