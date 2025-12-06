中國有事？中國殲-15「雷達鎖定」自衛隊戰機 日政府嚴正抗議

即時中心／林耿郁報導

日本防衛省表示，中國戰鬥機昨（6）天下午、晚間在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對自衛隊的F-15戰機間歇性「雷達照射（雷達鎖定）」。防衛相小泉進次郎表示，此舉「極為遺憾」，已向北京提出強烈抗議，要求避免再度發生。

想幹什麼？NHK報導，這起最新的中日準軍事衝突，發生在昨天下午至晚間，時間點分別是約4:32至4:35，以及18:37至19:08（日本時間）之間。

發動鎖定的是從「遼寧號」航母起飛的殲-15戰鬥機；被鎖定的則是日方升空驅離中機的F-15。

防衛省表示，事件中無人員或機體損害；小泉防衛相批評，此行為超出航空器安全飛行所需範圍，「極為危險且遺憾」。

本起準軍事衝突，距離高市首相「台灣有事」言論已滿一個月；雖然本（12）月首相已經再次表態，日方「認知」中國對台灣主權的態度，但仍未讓北京感到滿意，持續加大對日施壓。

此事件並非中國戰機首次鎖定日本機艦；2013年1月，當時海上自衛隊護衛艦「夕立」號，也遭中國海軍艦艇雷達照射；今（2025）年11月底，自衛隊直升機也疑似遭到雷達照射。

「雷達照射」指的是戰鬥機雷達已經鎖定對方，隨時可以發射飛彈攻擊；也就是距離真正的武力攻擊與軍事衝突，僅「一步之遙」。

原文出處：快新聞／中國有事？殲-15「雷達鎖定」自衛隊戰機 日政府嚴正抗議

