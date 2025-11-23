中國有病 全球有事
施文儀／退休公務員
《孟子·梁惠王下》中，梁惠王自承：「寡人有疾，寡人好勇。」孟子立刻指出，他沉迷的「勇」只是「撲人」之勇——逞強、衝動、缺乏節制，是治國最大的病。兩千多年後，這段教訓正是習近平的照妖鏡。
日本前首相安倍與現任首相高市早苗皆警告：「台灣有事，就是日本有事。」這並非挑釁，而是日本國內對區域安全的現實推演：台灣若遭武力攻擊，日本的經濟及能源必遭危機，島鏈防衛失去屏障，美國印太布局崩解，民主陣線將全面倒退——這還未包括先進晶片供應鏈的衝擊。
近日高市首相在國會答詢談到「日本存立危機事態」，北京旋即展開外交反嗆、經濟制裁、黃海軍演、旅遊禁令等反制。中國的反應並非講理，而是典型的「小勇」：以喊叫代替溝通，以威脅掩蓋不安，以報復當成力量象徵，總說一句：我如此淫威，你小日本屈不屈？
以古觀今，北京的耀武揚威絕非無病呻吟：
因「習大有疾，習皇好勇」，故「中國有病，中國好勇」。
這種「好勇之疾」表現在：
一、把鄰國的安全關切視為挑釁；
二、把國際規則當成可任意撕毁的破紙；
三、把武力威嚇當成主要的外交語言；
四、明知台灣不屬於中國，卻想用武力來強佔。
它以淫武為偉大復興，它以恐嚇為威武不能屈，以沒佔有台灣就是中國的貧賤；於是到處以小勇來「撲人」。孟子早已警示：沉迷小勇者，國必危。今日中國沉溺小勇，受害者不僅是中國人民，而是整個世界。
因此，台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事；美國有事，全球民主陣線無一倖免。
這正是現代版的孟子預言：中國若發病，世界就會發燒。
國際社會並非要與中國為敵，而是中國貪圖台灣、並以「解放世界」的宏願自居，使自己成為所有鄰國的核心安全焦慮。有病要治，有事要防；小勇不止、威脅不休，這是四海皆準之理。
中國有病，全球有事。當民主陣營都在批判中國時，在台灣的中國國民黨統派人士卻逞口舌之小勇，批判親台的日本政府，不要干涉「我國國內」事務，顯然，中國的病已經傳染給中國國民黨了，鄭麗文主導下的中國國民黨有病不肯治，還越來越糟糕，於是立法院亂搞，不讓台灣好。
梁惠王當年尚有自知有疾之明，現在的習近平呢？
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
王丹專欄：中國對日本虛張聲勢中的幾個誤判
陳嘉宏專欄：黃國昌把民眾黨當成他的伴手禮
鄭任汶專欄：高市早苗為何如此強硬？
其他人也在看
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 12 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 17 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 21 小時前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞民視影音 ・ 11 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 19 小時前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 10 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」！放言 Fount Media ・ 1 天前
未放棄中國籍就撤公職！學者喊「2024年前沒發生過」打臉內政部：違反憲法5原則
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使陸配參政權不受國籍法規範，保障陸配參政權，對此內政部說明，若在擁有中華民國與其他國家的國籍的情況下，擔任中華民國公職，恐涉及「忠誠義務衝突」問題，內政部重申，相關議題「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間」。中正大學教授羅世宏批評，內政部的主張違反憲法保障的5項基本原......風傳媒 ・ 1 天前
囂張！中方致函古特雷斯 揚言日本介入台海「將行使自衛權」
即時中心／潘柏廷報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中國相當不滿，不僅祭出旅遊限令外，更宣布停止日本水產品進口。此外，中國常駐聯合國代表傅聰本（11）月21日還致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅稱就高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場；他更宣稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。民視 ・ 22 小時前