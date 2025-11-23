台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事；美國有事，全球民主陣線無一倖免，圖為10月31日高市早苗與習近平會面。圖／翻攝自高市早苗X

施文儀／退休公務員

《孟子·梁惠王下》中，梁惠王自承：「寡人有疾，寡人好勇。」孟子立刻指出，他沉迷的「勇」只是「撲人」之勇——逞強、衝動、缺乏節制，是治國最大的病。兩千多年後，這段教訓正是習近平的照妖鏡。

日本前首相安倍與現任首相高市早苗皆警告：「台灣有事，就是日本有事。」這並非挑釁，而是日本國內對區域安全的現實推演：台灣若遭武力攻擊，日本的經濟及能源必遭危機，島鏈防衛失去屏障，美國印太布局崩解，民主陣線將全面倒退——這還未包括先進晶片供應鏈的衝擊。

近日高市首相在國會答詢談到「日本存立危機事態」，北京旋即展開外交反嗆、經濟制裁、黃海軍演、旅遊禁令等反制。中國的反應並非講理，而是典型的「小勇」：以喊叫代替溝通，以威脅掩蓋不安，以報復當成力量象徵，總說一句：我如此淫威，你小日本屈不屈？

以古觀今，北京的耀武揚威絕非無病呻吟：

因「習大有疾，習皇好勇」，故「中國有病，中國好勇」。

這種「好勇之疾」表現在：

一、把鄰國的安全關切視為挑釁；

二、把國際規則當成可任意撕毁的破紙；

三、把武力威嚇當成主要的外交語言；

四、明知台灣不屬於中國，卻想用武力來強佔。

它以淫武為偉大復興，它以恐嚇為威武不能屈，以沒佔有台灣就是中國的貧賤；於是到處以小勇來「撲人」。孟子早已警示：沉迷小勇者，國必危。今日中國沉溺小勇，受害者不僅是中國人民，而是整個世界。

因此，台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事；美國有事，全球民主陣線無一倖免。

這正是現代版的孟子預言：中國若發病，世界就會發燒。

國際社會並非要與中國為敵，而是中國貪圖台灣、並以「解放世界」的宏願自居，使自己成為所有鄰國的核心安全焦慮。有病要治，有事要防；小勇不止、威脅不休，這是四海皆準之理。

中國有病，全球有事。當民主陣營都在批判中國時，在台灣的中國國民黨統派人士卻逞口舌之小勇，批判親台的日本政府，不要干涉「我國國內」事務，顯然，中國的病已經傳染給中國國民黨了，鄭麗文主導下的中國國民黨有病不肯治，還越來越糟糕，於是立法院亂搞，不讓台灣好。

梁惠王當年尚有自知有疾之明，現在的習近平呢？

