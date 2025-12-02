中國本月飛日航班取消逾1900架次 陸客寒假改去這幾國

中日再陷緊張關係後，中國觀光客抵制赴日旅遊。路透社



中日近日陷入緊張關係後，中國民間出現抵制赴日本觀光情緒。中國央視今日報導指出，本月將取消1900多架飛日本航班。此外，最新旅遊數據顯示，中國觀光客過去兩周改赴南韓旅遊，而寒假期間的出國首選則是泰國。

中國官媒央視今日報導指出，中國境內飛往日本的12月航班已取消逾4成班次，數量超過1900班次。

報導說，自上月15日起，赴日旅客量大幅且持續下降。以上月25日為例，當天旅客比月中減少約2成3。

日本首相高市早苗上月初在國會答辯時提及「台灣有事」論，激怒中國政府，並對日本採取一連串反制行動。

中國新聞網今日（12/2）報導指出，中國民眾的出國旅遊首選自11月下旬起掀起「日本替代」潮。根據「同程旅行」1日發佈資料，11月最後兩周，中國遊客赴南韓遊的飯店預訂量增長超240%，越南、印尼等東南亞目的地的飯店預訂量也都出現100%以上增長，德國、西班牙等歐洲的訂房量則增加超過300%。

「同程旅行」研究指出，往年冬季前往日本的滑雪度假需求將轉移至哈薩克，北歐地區，而中國國內的黑龍江、新疆、內蒙古、河北等地的也有望成為「北海道平替」熱門選擇。

另據「去哪兒」統計數據，中國遊客於明年寒假期間（2026年1月15日至2月10日）的出國旅遊首選為泰國。當地飯店的預訂量位居寒假期間首位，而一度被列為中國觀光客寒假首選的日本已經跌出前10名。

此外，俄羅斯總統普丁1日簽署行政命令，試行中國公民免簽進入俄羅斯旅遊和從事商務活動。免簽天數為30天，試行期至2026年9月14日。

報導說，免簽消息宣布後，俄羅斯航班搜索量在出遊預訂平台上激增。

