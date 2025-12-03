中國朱雀3號首飛入軌成功 關鍵「火箭回收」失敗

新華社報導，火箭在回收過程中出現異常燃燒，無法在回收場完成受控軟著陸，失敗原因仍在調查中，也沒有公布回收的畫面。

可重複使用火箭的技術門檻極高，全球只有美國SpaceX的獵鷹9號，能常態性的成功回收。創辦人馬斯克曾稱讚朱雀3號的設計，有潛力在5年內超越獵鷹9號。

這次朱雀3號首飛雖然沒有成功，已經讓藍箭在中國同業間取得領先地位，飛行數據有助於優化後續回收技術。未來若能成熟量產，將能快速、低成本發射大量衛星，支援中國版星鏈計畫，並提升商業發射頻率。