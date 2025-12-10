中國杭州動物園黑熊表演 突失控撲擊飼養員

胸前有著白色V型圖案的黑熊，一上台就演出漂亮的3連跳。但是現場主持人說道，「熊寶寶呢？咦，怎麼回事？小心。」

原本緊接著要上台的熊寶寶，這時卻把飼養員撲倒在地，雙方扭打成一團，飼養員幾度想要起身，又被打倒。現場民眾指出，「哇，力氣很大耶。」

其他飼養員見狀趕緊來幫忙，有人拿來籃球框道具，有人抄起竹棍，還有人拿著塑膠凳子，全都朝著黑熊猛K，現場共有5人合力對付這隻失控的黑熊，最後工作人員似乎用圓形籃框勾住了黑熊脖子上的鐵鍊，成功將黑熊拉開、拖向後台，結束了這場鬧劇。

動物園後來發表聲明表示，飼養員和黑熊都沒有受傷，宣稱發生衝突的原因，是黑熊想爭搶飼養員攜帶的紅蘿蔔。而在意外發生後，杭州野生動物園已經全面取消黑熊表演，表示將加強安撫與觀察動物，並承諾未來會提升園區的應變能力與安全措施。

這起事件再度凸顯了展演動物的困境，因為為了娛樂人類而馴養野生動物，基本上違反了動物的本性，類似衝突恐怕難以避免。而目前亞洲黑熊因為棲地喪失、以及遭到人類過度獵捕，數量正逐漸減少，已被列為易危物種。

