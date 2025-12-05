中國東亞海域集結百艘船艦 總統府曝賴清德「提2要求」：國家安全無虞

記者劉秀敏／台北報導

總統府發言人郭雅慧受訪回應時事（圖／翻攝畫面）

《路透社》報導，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達上百艘，是迄今最大規模的海上軍事展示，引發關注。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日受訪表示，總統府有注意到相關報導，總統也責請國防部、國安相關單位都要完整掌握、及時回報，國家的安全無虞，國人可以安心，同時呼籲中國善盡大國責任，在行為上應該有所克制。

郭雅慧表示，中國這樣的軍事行動，不單單只局限在台海，事實上，它的分佈是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至在整個西太平洋都有分佈，確實對於印太、整個區域造成威脅跟影響的。

郭雅慧強調，總統府有注意到相關報導，總統也責請國防部、國安相關單位都要完整掌握、及時回報，「國家的安全無虞，這部分國人可以安心，我們也有信心可以把這部分做好。」

郭雅慧也說，要特別呼籲中國善盡大國責任，在行為上應該有所克制。台灣作為區域負責任的一員，也會持續跟各友盟、友方保持聯繫與合作，共同來維護印太跟維護區域的和平、穩定、安全。

