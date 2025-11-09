中國東航重飛上海德里航線 中印恢復相互直航

（中央社台北9日電）因COVID-19疫情及邊界衝突而停航5年的中國與印度直航航線，繼10月27日由印度靛藍航空率先恢復直航後，由中國東方航空飛行的中印直航航班，今天從上海飛往印度德里，中印兩國航空業者自此相互恢復直航。

綜合央視新聞、上觀新聞及中國網路訊息，東航今天自上海飛往德里的航班機型為A330，共搭載248名旅客，載客率逾95%，其中以商務客人居多。未來，東航這條中印直航航線將於每週三、五、日飛行，並將根據市場反應適時增加航班。

根據報導，東航未來計劃恢復昆明往返加爾各答（Kolkata）航線，並新開闢上海至孟買航線，進一步擴增中印直航航線。

東航並認為，上海浦東機場可作為印度旅客的中轉地，進而飛往北美或日韓等地城市。至於德里則可供中國旅客中轉，進而前往南亞、中東、非洲及部分歐洲城市。

中印直航在2020年初COVID-19疫情爆發後不久中斷，加上同年6月兩國在加勒萬河谷（Galwan Valley）邊界地帶爆發大規模衝突，中印關係一度惡化，導致恢復直航延宕達5年。

今年10月9日，中國外交部發言人郭嘉昆宣布，中印計劃10月底前恢復直航航班。10月27日，印度靛藍航空（IndiGo）率先恢復加爾各答往返廣州的航班。（編輯：邱國強/朱建陵）1141109