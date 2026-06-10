中國東部海域出手不是偶然 北京真正瞄準的是台灣海權

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《放. 新聞／國際分析》

最近幾週，中國海警船頻繁出現在台灣東部海域。北京對外宣稱，此舉與日本及菲律賓準備展開海域劃界談判有關，目的是維護中國海洋權益。然而，如果只把這些行動看成外交抗議或例行巡邏，就可能忽略中國真正的戰略目標。

值得注意的是，中國近年對台施壓的方式已經出現變化。過去國際社會關注的焦點多半集中在解放軍軍機與軍艦，但現在站在第一線的，愈來愈常是海警船、海洋調查船以及各種灰色地帶力量。這些行動不像軍事演習那樣容易引發國際警戒，卻能長期改變周邊海域的實際控制狀態。

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中國海警近期不僅在相關海域執行所謂執法巡查，甚至對經過船隻進行廣播詢問，要求通報航向與目的地，並暗示中國擁有相關海域管轄權。從法律角度來看，這些主張並未獲得國際社會承認，但北京真正追求的，或許從來就不是法律勝利，而是認知勝利。



灰色地帶作戰最核心的邏輯，就是在不開戰的情況下逐步改變現狀。一次巡航或許影響有限，但當同樣的執法、廣播與巡查行動持續數年，外界對相關海域的認知就可能慢慢改變。國際航運公司、漁船甚至第三國政府，都可能逐漸把中國的存在視為既成事實。這種效果遠比一次軍演更持久，也更難逆轉。



從北京角度來看，東部海域具有特殊意義。相較於台灣海峽，東部海域長期被視為台灣重要的戰略縱深，也是外界認為中國較難施加影響力的區域。如果中國能夠逐步擴大在東部海域的存在感，就等於把壓力從台海一路延伸到太平洋方向，改變整體區域戰略格局。



台灣政府已公開表示，中國相關作法違反國際法，也無法改變台灣對相關海域擁有的權利。問題在於，這場競爭並不只是法律條文的競爭，而是時間與耐力的競爭。北京正在測試的是一種新的海權模式：不靠登陸、不靠開火，而是透過海警、行政執法與灰色地帶力量逐步擴張影響力。



未來幾年，台灣周邊最重要的安全挑戰未必來自大型軍事衝突，而可能來自這些看似不起眼、卻持續累積效果的灰色地帶行動。真正值得關注的，不是某一艘海警船今天出現在哪裡，而是中國正在試圖重新定義整個區域的海洋秩序。

（圖片來源：AI示意圖）

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