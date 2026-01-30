中國果粉和消費者超捧場！iPhone 17銷量年增近4成，蘋果單季營收創歷史新高

在年末假期消費旺季與中國市場強勁反彈帶動下，蘋果（Apple）公布史上最亮眼的一季iPhone銷售表現，單季營收達1440億美元（約新台幣4.53兆元），不僅刷新公司紀錄，也遠超市場原先已相當樂觀的預期。

​蘋果表示，截至2025年12月底，受惠於iPhone 17系列成功上市，智慧型手機營收年增23%，推動公司整體營收年增16%，明顯高於原先給出的10至12%財測區間。

中國市場強勁回溫

這個亮眼銷量成績單背後，自然少不了中國市場，蘋果表示，中國地區銷售年增長幅度高達38%，成為本季成長最大動能之一。同一季，蘋果的淨利高達420億美元（約新台幣1.32兆元），更是優於市場原先預期。面對這份成績單，執行長庫克（Tim Cook）形容，這是「非凡且破紀錄的一季」，「前所未見的iPhone需求，在全球所有地區，都創下歷史新高。」

儘管財報亮眼，但投資人反應卻相對平淡，蘋果股價在盤後交易漲幅甚至不到1%，似乎也反映出市場投資人擔心，這波銷售熱潮能否持續、成本上升壓力，以及蘋果後續AI方向抱持疑慮態度。

2025年9月9日，蘋果執行長庫克拿著最新的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（美聯社）

不過，綜合過去6個月，蘋果股價已累計上漲22%，表現優於那斯達克綜合指數平均，主因在於硬體銷售強勁，以及美國關稅衝擊低於市場最初預期。

財務長帕雷克（Kevan Parekh）表示，iPhone 17上市後，在中國掀起一波換機與轉換品牌的熱潮，「iPhone 17系列獲得高度歡迎，這正是本季表現的核心動力。」中國市場在歷經兩年銷售動盪後，再次回歸成長趨勢，也讓蘋果終於擺脫、過去面臨華為等本土品牌激烈夾殺的困境。

展望新的一季，蘋果預期營收將增長13至16%，高於華爾街原先預期的10%。但分析師卻指出，這還是沒能回應市場，針對該集團長期AI競爭力，以及記憶體成本上升的結構性疑慮。

2025年4月8日，中國北京一家蘋果直營店。（美聯社）

面對受到AI資料中心對高階記憶體需求爆增，不只市場出現排擠效應，售價更是持續飆漲，雖然庫克並未透露，這個變化是否影響下一代iPhone定價，但摩根士丹利與傑富瑞（Jefferies）分析師都給出預估，認為下一代的iPhone 18，很可能調漲大約100美元（約新台幣3146元），但蘋果官方拒絕對價格問題，給出任何回應。

AI資料中心對高階記憶體需求暴增，供應排擠效應已開始影響消費性產品。記憶體大廠SanDisk表示，需求「明顯超過供給」，進而帶動價格上漲，並預估該公司單季營收上看48億美元，幾乎是市場原先預期的兩倍。

相較其他科技巨頭大舉砸錢投入AI模型、晶片與資料中心，蘋果長期採取相對保守態度。蘋果本月宣布，將導入Google Gemini模型，藉此強化iPhone的人工智慧功能，以及升級Siri，並維持與OpenAI的合作關係。

毛利率維持高檔

除了銷售亮眼，蘋果也試圖緩解外界疑慮，預期2026年第一季毛利率，將持平或優於前一季，上一季毛利率已達48.2%。而且，另一個讓蘋果口袋滿滿的營業項目，是他們的服務業務，包含App Store、Apple Pay、iCloud 等，營收高達300億美元（約新台幣9440億元），持續成為穩定成長引擎。

