中國棄權 安理會正式解除對敘利亞總統制裁

法新社報導，就在敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)下週訪問白宮之前，聯合國安全理事會6日表決，支持美國提出的解除對夏拉制裁決議案。

在中國棄權下，這項獲得14個安理會成員通過的決議案指出，安理會決定將夏拉和敘利亞內政部長哈塔布(Anas Hasan Khattab)，從伊斯蘭國(ISIL)和蓋達組織(Al-Qaida)的制裁名單中除名。

正式解除對夏拉的制裁在很大程度上屬於象徵性，因為每當他以敘利亞領袖身份出訪時都會被豁免制裁。至於凍結資產和武器禁運也將解除。

儘管如此，敘利亞仍讚揚安理會此舉。敘利亞外長席巴尼(Asad al-Shaibani)在X平台發文說，對於美國和友好國家對敘利亞及其人民的支持，敘利亞表達感謝之意。

美國總統川普(Donald Trump)10日將在白宮與夏拉會談。川普曾說，對於在飽受戰火蹂躪的敘利亞建立和平方面，夏拉這位前聖戰士已取得「良好進展」。

雖然這將是夏拉首次走訪華盛頓，但卻是他繼9月訪問聯合國之後的第二次美國行。夏拉在9月的具里程碑意義訪問中，成為數十年來首位在紐約聯合國大會(UN General Assembly)發表演說的敘利亞總統。(編輯：沈鎮江)